.. قتله خوفاً عليه!

أتفهم التعلق الكبير لدى عديد الجماهير بأنديتها الى حدود قد تقترب من «التعصب»، وأقدر حالة العشق «الجنونية» التي تجمع مشجع بـ فريقه، وهي مظاهر تبرز في كل دوريات العالم، فالارتباط في كثير من الاحيان بين الجماهير وأنديتها يبلغ أقصى مستويات الحب.

وأتفهم تصرفات أنفعالية قد تصدر عن مشجع خلال لحظة حاسمة في المباراة، في حدود المعقول والمقبول، ومدى الخوف من ضياع فرص الفوز والتعرض لخسارة قد تعيق الطموحات والآمال، فالأولوية لدى الكثير من الجماهير مكانة النادي وانجازاته ونتائجه.

ويعد الجمهور أحد أهم الركائز التي تساهم بتعزيز قوة الفريق، فالدور التحفيزي ينعكس ايجاباً على أداء اللاعبين فوق ارضية الملعب الى جانب المردود المالي الذي يتحصل عليه النادي نظير «الريع الجماهيري»، ما يجعل كل العوامل متوفرة لتحقيق الطموحات والأهداف، لكن وفق ضوابط ومعايير محددة وهامة.

دون أدنى شك أن الاندفاع المبالغ به واظهار الاحتجاج بمستويات خارجة عن النص تدفع في اتجاهات سلبية لا تخدم مسيرة الفريق، ذلك أن التوتر الزائد عن الحد فوق المدرجات يؤثر على نتاج ومردود وتركيز اللاعبين، فهل يدرك المناصرون والمحبون تلك المحاذير وخطورة تداعياتها؟.

.. وفي حكاية «الدب» الذي قتل صاحبه خوفاً عليه، تبرز عبر ودروس أهمية تقديم الاضافة القيمة والحقيقية لمن نحب ونعشق .. والله الموفق.

*نقلاً عن الرأي الأردنية