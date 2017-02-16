انقلاب كوبر على أسامة نبيه

تصريحات غريبة خرجت من الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطني، بشأن انضمام كريم حافظ لصفوف الفراعنة حيث حمل اختيار اللاعب لأسامة نبيه المدرب العام، وإذا كان هذا الاختيار غير موفق من جانب نبيه لماذا لم يطلع كوبر على أشرطة فيديو اللاعب أثناء مشاركته بالدورى بأوروبا وأيضا لماذا لم يتابعه أثناء معسكر المنتخب قبل السفر للجابون للمشاركة فى أمم افريقيا فهذا الاختيار قد يقع فى أعناق كوبر لأنه المسئول عن تشكيل المنتخب وليس نبيه، فهل يعقل أن يضم لاعبين فقط فى مركز الظهير الايسر الذى مثل مشكلة للفراعنة بعد إصابة عبدالشافي، ورغم تماثله للشفاء فإن اللاعب لم يشارك مما جعل كوبر يدفع بأحمد فتحى فى تلك الجبهة.

> الخسارة الكبيرة التى تعرض لها برشلونة برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان فى دورى الأبطال حرمت الجماهير المصرية من مشاهدة ميسى أفضل لاعب فى العالم ـ بعدما اعتذر ناديه واللاعب عن تلك الزيارة التى لم يقم بها لمحاربة فيروس «سي« حيث تأجلت الزيارة لنجم برشلونة والارجنتين إلى وقت لاحق سوف يتحدد بعد أيام.

وأعتقد أن اعتذار اللاعب لا مبرر له أو أن اختيار التوقيت كان خاطئا من الأساس من قبل المنظمين عن تلك الحملة رغم إن بقاءه فى مصر كان يستغرق 12 ساعة فقط لانشغاله مع ناديه، ورب ضارة نافعة فإذا تعذر وصول ميسى فيجب أن نستثمر ذلك لصالحنا بتخصيص المبلغ الذى كان سيتقاضاه «ربع مليون دولار» من إحدى القنوات الخاصة لإجراء حوار معه بتخصيص هذا المبلغ للحالات الحرجة.

*نقلاً عن الأهرام المصرية