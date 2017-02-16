بانغورا معجب بفهد الاتحاد.. ويحلم بتحقيق جائزة الهداف

يطمح إسماعيل بانغورا، مهاجم الرائد السعودي، إلى تحقيق لقب الهداف بالدوري الممتاز، مع مساعدة فريقه الأحمر للتأهل إلى دوري أبطال آسيا، كما أشاد بمهاجم اتحاد جدة، فهد المولد الذي يقدم مستويات لافتة مع فريقه والمنتخب الوطني.

وقال بانغورا في مقابلة خاصة لـ"في المرمى حول متابعة أسرته له بالدوري السعودي: "الان انا في الرائد وهم يتابعونني، وانا مرتاح في الفريق هنا، في الواقع ليس هناك اصداء كثيرة، فيما يتعلق بي انا سعيد وقدمت موسم جيد وهي انطلاقة جيدة واتمنى ان يتواصل ذلك، اتمنى ان اعود الى المنتخب مجدداً".



وحول بداية الرائد القوية هذا الموسم: "لا اعتقد ان البداية كانت جيدة، كان هناك 9 اهداف، صحيح ان الاستعداد ولكنني تداركت بالاستعدادات التي اجريناها في دبي، وهذا ساعدنا على اللعب بشكل جماعي، والاستعداد للشطر الجديد من الموسم".

وعن اختلاف الدوريات الأوروبية عن نظيرتها الخليجية: "بصراحة الدوري السعودي احترمه كثيرا، وليس هناك دوري صغير او كبير، في انكلترا او اوكرانيا وقطر، كل دوري يتشابه، ويتطلب الحزم والعمل وبالتالي الدوري السعودي هو جيد جدا ويحظى بالمتابعة الإعلامية".



وعن رغبته بالحصول على لقب الهداف: "نعم انا هنا لكي اسجل واواصل التهديف، صحيح الهداف الأول بعيد، ولكنني ابذل جهدي لإنهاء الموسم بشكل جيد، واصبح ضمن الهدافين الثلاثة الأوائل".

وأشار بانغورا إلى اللاعب السعودي الذي يعجبه أدائه، فقال: "في السعودية لا اعرف جميع الاسماء، هناك لاعب في الاتحاد، فهد المولد، يعجبني ادائه مع فريقه والمنتخب الوطني".

وتحدث الغيني – الفرنسي، عن أحلامه وطموحات الرائد هذا الموسم: "نحلم ان ننتهي ضمن الخمسة الأوائل، واذا ما حالفنا الحظ بالمشاركة في دوري ابطال اسيا، سنعمل على تحسين وضعنا وسنرى ماذا سيحدث".