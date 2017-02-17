أين منتخب الشباب؟

سؤال الذي يطرح نفسه للأخوة في اتحاد كرة القدم اين منتخبنا الوطني للشباب والى اي مرحلة وصل هذا المنتخب الذي لم نسمع عنه اي شيء منذ انتهاء التصفيات الآسيوية التي اقيمت على ارض البحرين الغالية، وخرج منها الفريق من المولد بلا حمص رغم الاختلاف الذي ظهر على الساحة الكروية آنذاك بين مؤيد ومعارض والصدمة الكبيرة التي واجهت الجميع رغم التفاؤل الواضح بان الفريق من الممكن ان يحقق شيئاً.

الشي الوحيد الذي عرفناه هو استقالة مدير من منصبه. فيما عدا ذلك اختفى كل شيء ولم نعد نسمع ان مجلس الادارة ناقش ما حدث للمنتخب وما هي خطواته القادمة لهذا الفريق، وماذا تم بشأن الجهازين الفني والاداري.. كلها علامات استفهام بحاجة الى اجابة شافية لنعلم ما هو المصير المحدد لهذا الفريق. افيدونا افادكم الله.

الطاولة والاهتمام مطلب

التطور الكبير الذي نشاهده في اتحاد كرة الطاولة من خلال ما يتحقق من نتائج ايجابية اسهمت مساهمة كبيرة في تأكيد الدور الذي يلعبه هذا الاتحاد والذي يضم عناصر عديدة من ابناء اللعبة وممارسيها ممن عرفوا خبايا واسرار هذه اللعبة واسهموا مساهمة كبيرة في تقدمها وتطورها للمنافسة في البطولات الخارجية، والعودة بعدد من الميداليات الملونة ومنها الذهب وخاصة في بطولة غرب آسيا التي أقيمت بالاردن، وحقق خلالها منتخبنا الوطني خمس ميداليات منها ذهبية البطل راشد سند وفضية وثلاث برونزيات. وهذا يؤكد ما سبق ان طالبت به من وزارة الشباب والرياضة بضرورة دعم الأندية لانها الأساس وخاصة وان الاتحاد يحقق ما نصبو اليه جميعاً من رفع اسم وعلم البحرين عالياً، فالاندية هي الاساس لدعم وتوفير المدربين لها ضمن الميزانيات المخصصة.

وما حققه اللاعب راشد سند من انجاز يجعلني اطالب في ظل ظروف شبه الاحتراف التي نعيشها، وخصوصاً ان اللاعب يحظى باهتمام ورعاية من ولي امره ووالدته وحرصهما على متابعته في الدراسة والتدريب يجعلني اطالب بان تتولى جهة رعايته لتوفر له سبل العيش الكريم وذلك بان يوظف في جهة من الجهات التي سبق ان تولت عددا من الرياضيين وبالتالي يمكنه التركيز بشكل اكبر على التدريب اضافة لاهتمامه الدراسي، اتمنى من الأخوة في اتحاد كرة الطاولة رفع هذا الموضوع والاهتمام به لمصلحة بلادنا الغالية.

*نقلاً عن الأيام البحرينية