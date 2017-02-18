الأجمل في العصر القطري!

دخل برشلونة مباراته ضد مضيفه باريس سان جرمان في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا وهو في أحسن حالاته.. وحتى لو اهتز دفاعه أو وسطه من فترة الى أخرى فإن ميسي وسواريز ونيمار قادرون على تعويض أي خطأ، ويكفي أن "البرغوت" يتصدر لائحة الهدافين وله 10 أهداف في 5 مباريات.. ولذا فإن القطب الكتالوني ينافس ريال مدريد على صدارة الليغا ومعدل أهدافه في المباراة الواحدة 3,4 وقد بلغ نهائي كأس اسبانيا وتسلى بمضيفه ألافيس قبل أن يحضر الى العاصمة الفرنسية وسحقه 6 - صفر.. ثم انه اعتاد تخطي الدور الثاني في الشامبيونزليغ وقد أخفق في ذلك للمرة الأخيرة عام 2007 على يد ليفربول.



أما سان جرمان الذي ينافس موناكو على بطولة الدوري ومعدل تهديفه في المباراة الواحدة 2,8، وبلغ معه نهائي كأس رابطة المحترفين فيغيب عنه قلب دفاعه تياغو سيلفا ولاعب الارتكاز تياغو موتا، والفاعلية تنقص عموماً معظم لاعبيه باستثناء كافاني، ودي ماريا لا يرتدي إلا النحاس والقصدير، ودراكسلر جديد على التشكيلة، وفيراتي تعرض للإصابة أكثر من مرة، والمدرب أوناي إيميري لم يمنح الفريق هوية خاصة علماً بأنه خسر أمام برشلونة 16 مرة وتعادل 6 مرات عندما كان يدرب ألميريا وفالنسيا وإشبيلية مع فوز يتيم مع هذا الأخير الموسم المنصرم 2 - 1.



تحليلات إعلامية فرنسية بالكلمة والصورة من هب ودب، وقد انصب معظمها على كيفية تقييد حركة برشلونة في أعلى نقطة عندما يتسلم دفاعه الكرة ويبدأ في صناعة الهجمة.. يجب أن يكون أمام حامل الكرة اثنان باريسيان لتقليص خياراته.. كيف؟ لاعبو بيتيس وإيبار وسوسييداد نجحوا الى درجة كبيرة في ذلك في المباريات الأخيرة.. الانضباط مهم، والأهم هو التصميم واستخراج ما يملكه كل لاعب من طاقة وحماسة وشراسة.



أداء ولا في المنام، ونتيجة ولا في المنام.. للمرة الأولى في 10 مباريات يفوز سان جرمان على برشلونة بهذا الكم ولا تهتز شباكه ولو بهدف واحد.. لاعبوه لم يهدأوا وقد ركضوا 113 كيلومتراً مقابل 105 للضيوف، واستحواذ برشلوني بنسبة 57 % ولكن عقيم بدليل أن كرة واحدة محكمة واحدة سددت على مرمى الحارس تراب في حين سدد أصحاب الأرض 10.. كيمبمبي بديل تياغو سيلفا أطفأ سواريز، ورابيو مشى على ميسي، ومونييه مسح نيمار وأهدى الى كافاني الهدف الرابع، ودي ماريا ارتدى الذهب هذه المرة وسجل هدفين في أفضل مباراة له منذ ان قاد الأرجنتين الى الفوز على ألمانيا بطلة العالم 4 - صفر ودياً في سبتمبر 2014 في دوسلدورف عندما سجل هدفاً وصنع ثلاثة.



سقط برشلونة بالأربعة.. لم يسبق في تاريخ المسابقة أن عوض فريق هذه النتيجة الثقيلة في مباراة الإياب (موعدها في 8 مارس).. التعويض حدث مرتين في كأس الاتحاد الأوروبي: مونشنغلادباخ هزم ريال مدريد 5 - 1 ثم فاز الأخير 4 - صفر في الدور الثاني 1985، وكوينز بارك رينجرز هزم بارتيزان بلغراد 6 - 2 ثم فاز الأخير 4 - صفر في الدور ذاته 1986).. وتذكر الجميع كيف سقط برشلونة أمام ميلان صفر - 4 في نهائي 1993 - 1994 عندما كان يضم روماريو وستويتشكوف وغوارديولا، وأمام بايرن صفر - 4 في نصف نهائي 2012 - 2013 بتشكيلته الحالية مضاف اليها تشافي.



صحف كتالونيا تلطم.. "ماركا" كتبت: يجب أن يتابع أطفال المدارس ما قدمه أندري غوميش حتى يروا ما الذي يجب ألا يفعلوه في أي مباراة يخوضونها!.. وصحف باريس كتبت: هي المباراة الأجمل منذ بداية العصر القطري لسان جرمان في 2011.. أما رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي فكان له تصريح فَرِح من 20 كلمة كرر فيها صفة "رائع" 10 مرات!.



*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية