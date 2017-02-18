الاتفاق: أقلنا مدربنا غاريدو

أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي عن إقالة مدربها الإسباني غاريدو إثر نتائج سلبية ومتواضعة تحققت الفترة الماضية.

وكان الاتفاق قد خسر مباراته البارحة أمام الوحدة 1-2 ضمن الجولة الـ19 من الدوري.

وأعلن النادي الشرقي عبر حسابه في تويتر يوم السبت: "إدارة الاتفاق تعلن عن توصلها إلى اتفاق مع مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الإسباني خوان كارلوس جاريدو على إنهاء التعاقد بينهما".

وزاد البيان الأخضر: "وتؤكد إدارة نادي الاتفاق ثقتها في المدرب إلكو الذي سبق له قيادة الفريق في وقت سابق، مثمنة استعداده لتولي المهمة في المرحلة المقبلة".