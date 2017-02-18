الدوري الإسباني: الريال يحرز فوزاً ثميناً على إسبانيول

اكتفى ريال مدريد بهدفين ليواصل انتصاراته المتتالية وتغريده المنفرد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 / صفر على إسبانيول اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيكو مدريد 4 / 1 على مضيفه سبورتنج خيخون.

على استاد "سانتياجو برنابيو" فرض الريال سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة ولكنه ترجم هذا التفوق الواضح إلى هدف واحد في كل شوط.

وتقدم الريال بضربة رأس من المهاجم الإسباني الخطير ألفارو موراتا في الدقيقة 33 ليكون الهدف السابع لموراتا في المسابقة هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، سجل الويلزي غاريث بيل هدف الاطمئنان للريال في الدقيقة 83 ليكون أفضل احتفال لبيل مع عودته اليوم للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي ليوسع الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط قبل مباراة الأخير مع ليجانيس غدا الأحد بنفس المرحلة وتتبقى للريال مباراتان مؤجلتان مع بلنسية وسلتا فيجو.

وفي المقابل، تجمد رصيد اسبانيول عند 32 نقطة في المركز التاسع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وسجل البديل كيفن جاميرو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود أتلتيكو مدريد إلى فوز ساحق 4 / 1 على مضيفه سبورتنج خيخون في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة.

وكافأ جاميرو مديره الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي دفع به في وسط الشوط الثاني من المباراة ليقلب اللاعب الطاولة على خيخون ويقود الفريق للفوز الكبير 4 / 1 الذي رفع رصيد 45 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد خيخون عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم البلجيكي يانيك كاراسكو بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 46 وتعادل سيرخيو ألفاريز لخيخون بهدف سجله في الدقيقة 49.

ولكن الفرنسي جاميرو الذي لعب في الدقيقة 62 سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لأتلتيكو في الدقائق 80 و81 و85 ليقود الفريق للفوز الثمين.

ورفع جاميرو رصيده إلى تسعة أهداف في المسابقة هذا الموسم كما رفع كاراسكو رصيده إلى ثمانية أهداف في المسابقة هذا الموسم.

وبدأت المباراة بأداء متوازن بين الفريقين ومناوشات منهما في الدقائق العشر الأولى من اللقاء لكن دون أي هجمات حقيقية للفريقين.

وبعد الدقائق العشر الأولى، مالت الكفة تدريجيا لصالح أتلتيكو وحاول مهاجمه أنطوان جريزمان ترجمة تفوق الفريق إلى أهداف وسدد كرة قوية في الدقيقة 12 ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وكرر آنخل كوريا المحاولة بتسديدة قوية في الدقيقة 21 ولكنها مرت خارج المرمى أيضا.

وأيقظت هذه التسديدة فريق خيخون الذي تخلى لاعبوه عن الانكماش الدفاعي وبدأوا في شن بعض الهجمات على مرمى أتلتيكو لكنها افتقدت للفعالية المطلوبة وغن شكلت بعض الخطورة.

واستعاد أتلتيكو بعض اتزانه في الدقائق التالية لكن خيخون استعاد خطورته بفرصة رائعة في الدقيقة 36 عندما وصل لاسينا تروري بالكرة إلى وسط منطقة الجزاء لكن دفاع أتلتيكو تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل تسديدة تراوري لتكون ضربة ركنية.

وكرر خيخون المحاولة في الدقيقة 38 اثر هجمة سريعة خطيرة وتمريرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها تراوري نفسه بتسديدة قوية مباشرة ولكنها ارتطمت بالقائم وخرجت إلى ضربة مرمى.

وأعاد أتلتيكو تنظيم صفوفه في الدقائق الأخيرة من المباراة وشن بعض الهجمات الخطيرة لكنها لم تسفر عن شيء أيضا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم يمهل أتلتيكو مضيفه أي فرصة لترتيب أوراقه مع بداية الشوط الثاني حيث جاء هدف التقدم عن طريق البلجيكي يانيك كاراسكو بعد 13 ثانية فقط من بداية هذا الشوط.

ووصلت الكرة سريعا بعد ضربة بداية الشوط إلى فيرناندو توريس الذي هيأها برأسه وتركها جريزمان المتسلل ليخطفها كاراسكو ويسددها قوية حيث تصدى لها الحارس لكن كاراسكو تابعها بهدوء إلى داخل المرمى.

لكن فرحة أتلتيكو بالهدف لم تدم طويلا حيث رد خيخون سريعا بهدف التعادل الذي سجله سيرخيو ألفاريز في الدقيقة 49.

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة من الناحية اليسرى وتمريرة عرضية لعبها خورخي فرانكو ووصلت منها الكرة إلى ألفاريز الذي هيأها لنفسه ببراعة وسط منطقة الجزاء وسددها قوية إلى داخل المرمى وسط غابة من سيقان لاعبي الفريقين.

وكثف خيخون ضغطه الهجومي في الدقائق التالية وكاد يسجل هدف التقدم اثر ضربة ركنية قابلها ميكيل فيسكا بضربة رأس ولكن حارس المرمى أبعدها من على خط المرمى.

ورد أتلتيكو بهجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى توريس المتسلل الذي استفاد من عدم إدراك الحكم المساعد لوضع التسلل وتقدم بالكرة في حراسة دفاع خيخون لكن الحارس تصدى ببراعة لتسديدة توريس.

وفي المقابل، ألغى الحكم هدفا لأتلتيكو سجله جريزمان في الدقيقة 75 بداعي التسلل.

وسقط جاميرو نجم أتلتيكو خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77 مطالبا الحكم باتخاذ قرار ضد مدافع خيخون الذي اسقطه لمنعه من الانفراد بالحارس ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ولكن أتلتيكو واصل ضغطه الهجومي حتى سجل جاميرو هدف التقدم في الدقيقة 80.

وجاء الهدف اثر هجمة خطيرة لأتلتيكو مرر منها جريزمان الكرة بينية متقنة إلى جاميرو الذي تقدم بالكرة وراوغ الحارس ثم أودع الكرة في المرمى الخالي من حارسه.

ولم يمنح أتلتيكو مضيفه أي فرصة لاستعادة الاتزان حيث باغته بالهدف الثالث في الدقيقة 81 بتوقيع جاميرو أيضا.

وجاء الهدف عندما ضغط البديل الآخر الغاني توماس بارتي على دفاع خيخون لترتطم الكرة به وتتهيأ أمام جاميرو الذي تقدم بها حتى دخل حدود منطقة الجزاء ثم سددها قوية في الزاوية البعيدة على يمين الحارس ليكون الهدف الثالث لأتلتيكو.

ولكن جاميرو لم يكتف بهذا بل أكمل الهاتريك بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 85 اثر تمريرة طولية من وسط الملعب وصلت منها الكرة إليه خلف دفاع خيخون لينفرد بالحارس ويسدد الكرة داخل المرمى محرزا هدف فريقه الرابع لينهي المباراة تماما.