الدوري السعودي: الاتحاد يزيد أوجاع الشباب ويهزمه بهدفين

صعد الاتحاد إلى المركز الثالث بدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه الشباب 2 / صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل القادسية مع الباطن 1 / 1 .

ورفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف النصر وبفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر ، بينما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز الخامس.

وانتهى الشوط الأول للمباراة ، التي أقيمت على ملعب "استاد الملك فهد الدولي" بالرياض ، بالتعادل السلبي ثم جاء هدفا الاتحاد في الشوط الثاني وسجلهما عدنان فلاته ومحمود كهربا في الدقيقتين 61 و73 .

وجاءت بداية اللقاء سريعة من الجانبين مع أفضلية نسبية لفريق الاتحاد عبر تحركات قادها التشيلي فيلانوفيا مع المصري محمود كهربا والتونسي العكايشي لكن الشباب أحبط محاولاته المبكرة وكان أبرزها محاولة في الدقيقة الثالثة حينما مرر كهربا الكرة إلى فيلانويفا ليسددها برأسه لكن منصور جوهر حارس مرمى الشباب تصدى لها.

ورد الشباب بتسديدة من جانب هتان باهبري في الدقيقة السابعة لكن فواز القرني حارس مرمى الشباب تصدى لها.

كذلك تصدى القرني لكرة أخرى من عبدالله الأسطا لاعب الشباب في الدقيقة 26 ثم رد الاتحاد بهجمة خطيرة في الدقيقة 30 تضمنت عدة تمريرات حتى وصلت الكرة إلى كهربا الذي سدد الكرة فوق العارضة.

وهدد باهبري مرمى الاتحاد من جديد في الدقيقة 35 لكن الحارس فواز القرني واصل تألقه ، وتراجع الإيقاع شيئا ما بعدها.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول ، استغل فهد المولد لاعب الاتحاد تمريرة ذكية من التشيلي فيلانويفا ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن جوهر تصدى للكرة ، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وجاءت بداية الشوط الثاني مشابهة لسابقه ، حيث اندفع كل من الفريقين في الهجوم بحثا عن التقدم المبكر وكاد فهد المولد أن يسجل للاتحاد في الدقيقة 49 لكن الحظ عانده واصطدمت الكرة بالعارضة.

وأجرى سامي الجابر المدير الفني للشباب تغييرا اضطراريا في الدقيقة 58 حيث أشرك صالح القميزي بدلا من عبدالله الأسطا الذي خرج مصابا.

وفي الدقيقة 61 ، افتتح الاتحاد التسجيل من رأسية للمدافع عدنان فلاته إثر تمريرة من العكايشي.

وأحبط مدافع الشباب عبد الله الفهد محاولة خطيرة لمحمود كهربا في الدقيقة 67 ، لكن الأخير واصل محاولاته حتى عزز تقدم الاتحاد بالهدف الثاني في الدقيقة 73 غثر تمريرة من العكايشي.

وحصل الشباب على ضربة جزاء في الدقيقة 76 إثر تصدي جمال باجندوح للكرة بيده داخل منطقة الجزاء ، وتقدم الجزائري محمد بن يطو لتسديد الضربة لكن حارس مرمى الاتحاد فواز القرني صدى للكرة.

وواصل الشباب محاولاته لتقليص الفارق خلال الدقائق الأخيرة بينما اعتمد الاتحاد على الهجمات المرتدة ، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2 / صفر.

وفي وقت سابق اليوم ، أفلت القادسية من كمين ضيفه الباطن وانتزع تعادلا صعبا أمامه بنتيجة 1 / 1 ليحافظ الفريقان على موقعيهما في جدول المسابقة.

ورفع القادسية رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة فقط أمام الباطن.

وأنهى الباطن الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جوناثان بينتس في الدقيقة 24 وتعادل المدافع محمد عبده خبراني للقادسية في الدقيقة 58 .