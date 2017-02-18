الفرنسي كارتيرون يبث روحا جديدة في أفراد النصر

بث المدرب الجديد باتريس كارتيرون روحا جديدة في فريق النصر لترتفع معنويات لاعبيه بالفوز 2-صفر على الأهلي حامل اللقب يوم الجمعة ويصبح حلم التتويج بلقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم قابلا للتحقيق.



وتسلم الفرنسي كارتيرون قيادة النصر أواخر الشهر الماضي بعد انتقال الكرواتي زوران ماميتش لقيادة العين الإماراتي وكان حينها الفريق في المركز الرابع بالدوري لكنه أصبح في المركز الثاني الآن بفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر.



وأنهى ماميتش مسيرته مع النصر بالخسارة 3-2 من القادسية.



وقال كارتيرون المدرب السابق لوادي دجلة المصري إن الروح القتالية كانت مفتاح الفوز على الأهلي في مباراته الثانية في الدوري بعد الفوز 2-1 على الوحدة بالجولة الماضية.



وتفاعل النصر بشكل ايجابي مع رياح التغيير ووصول كارتيرون الذي

توج بدوري أبطال افريقيا 2015 مع مازيمبي في نفس العام الذي نال فيه النصر آخر ألقابه بالدوري السعودي.



وأضاف كارتيرون "لعبنا بروح قتالية وبتنظيم. من الجيد أن يملك الفريق حلولا دون الحاجة لتدخل المدرب."



وقال ابراهيم غالب قائد النصر "الروح هي التي حسمت الفوز في القمة أمام الأهلي واذا أكملنا بهذه الروح لن يقف أمامنا أحد."



ومع تبقي سبع مباريات على النهاية يرى غالب أن "الدوري لا يزال في الملعب" مضيفا "سنقاتل لتحقيق اللقب."



ووافقه الرأي زميله يحيى الشهري صاحب الهدف الأول.



وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية "نتمسك بالأمل في تحقيق اللقب ونسعى لمواصلة الانتصارات وانتظار تعثر الهلال."



ورغم أن التأهل لدوري أبطال اسيا في الموسم المقبل قد يرضي طموح النصر - الذي احتل المركز الثامن في الدوري المحلي الموسم الماضي - الا أنه متمسك بفرصه في تحقيق ثلاثية هذا الموسم.



وسيخوض النصر نهائي كأس ولي عهد السعودية ضد الاتحاد الشهر المقبل كما سيواجه النهضة في دور 16 بكأس ملك السعودية الأسبوع