غوارديولا: لن أعود مطلقاً لتدريب برشلونة

كشف الإسباني جوسيب غواردويلا، مدرب مانشستر سيتي الانجليزي، أنه لن يعود لتدريب فريقه السابق برشلونة، في ظل التكهنات حول إمكانية رحيل مدرب الأخير لويس انريكي.

وينتهي عقد إنريكي في نهاية الموسم، وبرغم محاربته على ثلاث جبهات إلا أن الخسارة الأخيرة أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أشعلت جبهة انتقادات في وجهه. كما أن برشلونة يتخلف في صدارة الدوري المحلي أمام غريمه التاريخي ريال مدريد.

ومن الأسماء المرشحة لخلافة انريكي بحال رحيله، ارنستو فالفيردي مدرب اتلتيك بلباو، اوزيبيو ساكريستان مدرب ريال سوسييداد والهولندي رونالد كومان مدرب ايفرتون الانجليزي.

وذاع صيت غوارديولا تدريبيا مع برشلونة، وأحرز معه خلال أربعة أعوام، 14 لقبا محليا وأوروبيا ودوليا، قبل أن يأخذ إجازة لسنة في 2012، ويعود بعدها لتدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني لثلاثة مواسم.

وحقق غوارديولا بداية مثالية مع سيتي هذا الموسم، لكنه تراجع بعدها ليحتل المركز الثاني في الترتيب راهنا بفارق 8 نقاط عن تشلسي المتصدر.

وقال غوارديولا (46 عاما): "لا، لن أعود أبدا لتدريب برشلونة. لقد انتهت فترتي هناك".

وبرغم خسارته الأخيرة الفادحة، لا يزال غوارديولا يعتبر أن برشلونة يرفع راية كرة القدم العالمية: "لا يزال برشلونة افضل فريق في العالم".

وتابع: "المنافسة قوية جدا.. يمكنك الفوز بنتيجة عريضة والخسارة بنتيجة كبيرة. لقد حصل هذا الامر معي، لكن هناك 90 دققة وكل الامور واردة".

ورأى انه "اذا كان هناك فريق قادر على القيام بذلك (التعويض)، فهو برشلونة".

وكان غوارديولا اعتبر الشهر الماضي انه بدأ المراحل الاخيرة من مسيرته التدريبية، مؤكدا عدم بقائه في هذا المجال حتى بلوغ سن التقاعد.

وقال: "بدأت ببلوغ نهاية مسيرتي التدريبية، هذا أمر انا متأكد منه".

وأضاف "سأكون مع مانشستر سيتي في المواسم الثلاثة المقبلة، وربما أكثر"، مشددا على أن "الأكيد أنني لن أبقى في مجال التدريب حتى عمر الستين أو الخامسة والستين.