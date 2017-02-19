أعطني ظهرا صلبا أعطيك صدرا قويا

هكذا هي المعادلة الحوارية في الانتقادات والاستكشافات التي تشهدها في كثير من الأحيان ساحة كرة القدم على الرغم من كونها لعبة سهلة واضحة وشفافة لدرجة أنها لا تحتاج إلى طاقم تحكيم من شدة سهولتها ومعرفة قوانينها وبالذات منها الاستثمارية في الجوانب الفنية إذا جاز لي التعبير، خاصة إذا ما كانت منطقة الجزاء محاصرة بالعديد من الأندية التي لا تندرج ضمن النطاق الأخضر وهي أندية المنطقة الفاصلة بين المرمى والرامي لأن الهدف أبعد من كونه لحظة ملامسة كرة القدم شباك الحقيقة وبالذات حينما تلعب المباراة من فريق واحد وهو الطرف الذي يلعب ويسجل ويحتفل.

نصف الملعب الآخر لا شيء فيه سوى الكلمات كما تغنت ماجدة الرومي بل الآن أصبح نصف الملعب الفاضي حتى من الكراسي المتحركة فلا يحق الركض باتجاه الهجمة لأن حالات التسلل تلغي كل لعبة تحركت حتى وإن كانت من الباب إلى الباب طالما أن هذا الباب لا يحتمل زفة يرى البعض أنها انتهت بكل هدوء كما خُطط لها ومع ذلك يبقى الفريق يهاجم حتى تأتي لحظة حاسمة ليهاجم مرماه وراميه.

اعتقد أن شهر العسل أو كما أراه قد انتهى لأن بوادر الضجيج بدأت من ذات البيت وهو بيت أبلغ من قصيدة وأهم من أنشودة يرددها اللاعبون في معسكرهم أو الجماهير في مدرجهم لكنه أيضا بيت واهن وضعيف خاصة إذا كسرت منه شطرا على حساب آخر في لعبة مميزة يديرها صناع كرة القدم مثل الإنجليز والبرازيل فالأول استثمرها ماديا والثاني فنيا فمرت الأولى بكثير من الخسائر والمديونيات وكسب الثاني أجور أتعابه وأتعاب نجومه لكن المستغرب محاولة صنع شماعة أو نفق أو جسر نحو العبور خاصة وأن كرة القدم لا تزال في الملعب.

من جديد أقول إن هذه اللعبة لا تقوم على اختيار خصمك وبالذات إذا أدركنا قريبا أن الخصم سيكون من داخل الفريق نظرا لمتغيرات كثيرة وكبيرة لا نعلم منها إلا أن هذا هو حال "المستديرة" فكن قدها وقدود.

*خاص بالعربية.نت - رياضة