الدوري الإيطالي: باربوسا يمنح الإنتر نقاط بولونيا

أحرز البديل جابرييل باربوسا أول أهدافه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليقود انترناسيونالي لفوز قرب النهاية 1-صفر على مضيفه بولونيا ويستعيد المركز الرابع اليوم الأحد.

وحل المهاجم البرازيلي البالغ عمره 20 عاما بدلا من أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 74 واحتاج سبع دقائق فقط لينهي غيابه عن التهديف عندما وضع الكرة بهدوء في شباك بولونيا بعد تلقيه تمريرة عرضية من دانيلو دامبروسيو.

وقبل هدف المهاجم الشاب كان انترناسيونالي يفتقد للإبداع والحيوية التي تميز بها الأداء تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي.

وأضاع رودريجو بالاسيو فرصة خطيرة في الدقيقة 12 عندما أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى من مدى قريب.

ورفع الفوز رصيد انترناسيونالي إلى 48 نقطة من 25 مباراة ليستعيد المركز الرابع متقدما على اتلانتا ولاتسيو بعد فوزهما أمس السبت ومتأخرا بثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل لقائه مع كييفو في وقت لاحق اليوم.