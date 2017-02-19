باعشن للهلاليين: لن أحضر حكماً أجنبياً

شدد حاتم باعشن، رئيس نادي اتحاد جدة، على عدم رغبة إدارته في إحضار حكم أجنبي لمباراة فريقه أمام الهلال ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي على الملعب الجوهرة في الخامس من شهر مارس المقبل.

وقال باعشن في تصريحات لـ"قناة العربية" بعد فوز فريقه على الشباب 2-صفر: "كان هناك تصميم كبير من لاعبي الاتحاد على الفوز على الشباب رغم أنه فريق كبير، النمور حصلوا على النقاط الثلاثة وهناك فرص ضاعت ولكن توجناها فوز ونتيجة".

وحول مباراة الهلال المقبلة والبيان الأزرق المطالب بحكم أجنبي: "النظام أعطاك من حقك تجيب حكم أجنبي على أرضك وأرض المنافس، تريد أن تنافسني فقط في الميدان ولقد عفى الزمن على الشوشرة والبيانات".

وزاد: "أقول للهلاليين خذوا النقاط في الملعب، أنا حر لا أريد إحضار طاقم أجنبي ولآخر مباراة سيكون هناك حكم سعودي، لقد شاهدنا أخطاء الحكام الأجانب في مباراة الاتحاد وكذلك البارحة في مباراة الأهلي بينما الحكم السعودي يعطي كل ذي حق حقه".

وعن قرار لجنة الانضباط بإعادة نقاط الاتحاد، أجاب الرئيس الجداوي: "أنا متفائل من يوم ما حدثت القضية، هناك إثبات على حسن النية وعدم وجود تخاذل".

