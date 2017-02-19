توتنهام واليونايتد يتأهلان لدور الثمانية من كأس الاتحاد الإنكليزي

صعد فريق توتنهام هوتسبير إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، عقب فوزه السهل 3 / صفر على مضيفه فولهام في دور الـ16 للمسابقة اليوم الأحد.

وارتدى النجم هاري كين ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز أهداف توتنهام الثلاثة في الدقائق 16 و51 و73، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع. في المقابل، انتزع مانشستر يونايتد بطاقة الصعود بشق الأنفس عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه بلاكبيرن روفرز.

وبادر بلاكبيرن بالتسجيل في الدقيقة 17 عن طريق دانييل جراهام، قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد ليونايتد في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني لمانشستر يونايتد. ولحق توتنهام ومانشستر يونايتد بركب المتأهلين لدور الثمانية الذي ضم أندية لينكولن سيتي، وميدلسبره وميلوول وتشيلسي.