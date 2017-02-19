عبسي التعاون: قادرون على هزيمة لوكوموتيف

قال مدافع فريق التعاون السعودي طلال العبسي إنه وزملاءه عاقدون العزم على تحقيق الفوز على ضيفهم لوكوموتيف الأوزبكي في المباراة التي ستجمعهما مساء غد الاثنين ضمن مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال العبسي خلال المؤتمر الصحفي: "هناك لاعبون كثر سبق أن شاركوا مع فرق أخرى في هذه البطولة، لقد شاركت بها أثناء فترة لعبي لفريق الاتحاد، ولذلك نحن نملك الخبرة الكافية للفوز بمباراة الغد".

وأضاف: "أثق في دعم جماهير الفريق، وبأنها ستكون في الموعد، خاصة أن المباراة ستلعب على أرضنا، وهذا دافع كبير لنا لتحقيق الفوز في أول لقاء آسيوي يخوضه الفريق".

ويقع التعاون في المجموعة الأولى بجوار استقلال الإيراني، لوكوموتيف، والأهلي الإماراتي.