فتحي الجبال لـ"العربية": هدفنا تفادي الهبوط

أكد التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الفتح السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة فريق استقلال خوزستان الإيراني، غداً الاثنين، في أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال الجبال في مقابلة خاصة لـ"العربية": "دائماً ما تكون البدايات صعبة في أي بطولة ونحن جاهزون بشكل جيد لهذه المباراة".

وتابع "نعلم مدى قوة الفريق المنافس ولدينا قراءة جيدة له ومعرفة كاملة بمواطن القوة والضعف في خطوطه لذلك أعتقد بأن المباراة ستكون قوية ولا تحتمل الأخطاء، وعلينا الدخول فيها بتركيز كبير مع استغلال الفرص".

وشدد الجبال أن فريقه يمنح الأولوية للبقاء في الدرجة السعودية الممتاز، متمنيا أن يوفق الفريق في الظهور الأولى له بدور المجموعات، وأن يحقق الفتح النقاط الثلاث مع بداية المشوار لإسعاد الجماهير الفتحاوية والسعودية التي تساندهم بشكل جيد، خلال الفترة الماضية.