قمة غير مسبوقة لانفانتينو مع رؤساء الاتحادات الإفريقية

قال مسؤولون اليوم الأحد إن جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيعقد لقاء قمة غير مسبوق مع أكثر من 50 من رؤساء اتحادات كرة القدم في افريقيا في جوهانسبرج في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



ووجهت الدعوة لجميع رؤساء اتحادات كرة القدم في افريقيا وهي 54 اتحادا لحضور القمة التي دعا إليها انفانتينو والتي سيتم خلالها بحث بعض الموضوعات العامة التي تخص اللعبة الشعبية إلى جانب شرح خطط الفيفا الخاصة بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم إضافة إلى بعض التغييرات والخطط الأخرى.



وقال القائمون على تنظيم القمة لرويترز إن رؤساء الاتحادات سيقسمون إلى مجموعتين وسيجتمع انفانتينو ومسؤولو الفيفا مع مجموعة تضم نحو 25 رئيسا يوم الثلاثاء المقبل على أن يعقد اللقاء مع المجموعة الثانية في اليوم التالي.



