لغز البارسا وأرسنال!

في متابعتي لنتائج برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم ورغم هزيمته بالأربعة من باريس سان جرمان، لاحظت أنه حقق انتصارات ثقيلة في مرحلة المجموعات، منها الفوز على سيلتيك الاسكتلندي 7 ـ صفر، والفوز 4 ـ صفر على كل من مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ، كما فاز 6 ـ ‏‏1 الموسم الماضي على روما، وبالنتيجة نفسها على سيلتيك عام 2104، وفاز 7 ـ 1 على باير ليفركوزين عام 2012.

وخلال 22 مباراة له في الليغا الإسبانية هذا الموسم حقق برشلونة سبعة انتصارات بالأربعة والخمسة والستة أهداف، ولكنه خسر مباراة أمام سيلتا فيغو 4 ـ ‏‏3.

ورغم الهزيمة الثقيلة بالخمسة أمام البايرن، لاحظت أيضاً أن أرسنال فاز هذا الموسم في دوري الأبطال بالأربعة على بازل السويسري وبالستة على لودوغوريتس البلغاري، ولكن لعنة الهزائم الثقيلة تصيب أرسنال أحياناً في الدوري الإنجليزي، ومن ذلك ما حدث موسم 2014 عندما خسر بنتيجة 6 ـ ‏‏صفر أمام تشيلسي و6 ـ ‏‏3 أمام مانشستر سيتي و5 ـ ‏‏1 أمام ليفربول.

والسؤال الغريب هنا: إذا كان البارسا وأرسنال بهذه الشراسة والقوة الهجومية لدرجة إلحاق الهزائم الثقيلة بالمنافسين، فلماذا يسقطان أيضاً في الفخ ويلعبان دور الضحية؟

أما عن إمكانية العودة في مباراة الإياب، فستكون بالغة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة للبارسا وأرسنال، لأن فريقي باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ من الفرق الكبيرة المنظمة التي تعرف كيف تستغل التقدم الرهيب في الذهاب لمضاعفة معاناة المنافسين .. وللحديث بقية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية