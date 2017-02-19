ليل الفرنسي: بييلسا مدربنا الجديد

أعلن نادي ليل الفرنسي لكرة القدم الأحد أن الأرجنتيني مارسيلو بييلسا سيكون مدربه الجديد بدءا من الأول من تموز/يوليو، وذلك بعد أيام من تولي فرانك باسي المهمة بشكل مؤقت خلفا لباتريك كولو.

وأورد النادي الشمالي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه توصل مع الارجنتيني الى "اتفاق على تعاون لعامين، وسيدخل حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو المقبل".

وكان مالك نادي ليل جيرار لوبيرز اعلن الثلاثاء استعانة النادي بباسي، المعاون السابق لبييلسا (61 عاما) في نادي مرسيليا الفرنسي، خلفا لباتريك كولو "في اطار خطة عمل اوسع".

وقال المدير العام لنادي ليل مارك اينغلا في البيان المنشور الاحد، ان "مارسيلو بييلسا هو من دون ادنى شك احد المدربين الاكثر احتراما ونفوذا في العالم، والتمكن من جذبه الى ليل هو محط رضى كبير، ودليل على طموحات نادينا".

اضاف "ليس سرا ان جيرار لوبيز ومارسيلو بييلسا مقربان ويبحثان منذ مدة في هذه الفرصة. فكرنا دائما ان مارسيلو كان الشخص الامثل، نظرا الى فلسفته الكروية وخبرته وصرامته واحترافه، ليخوض معنا في مشروعنا والانتصارات المستقبلية لنادي ليل لكرة القدم".

وكان اينغلا قال خلال مؤتمر صحافي الاربعاء لتقديم باسي، ان بييلسا "هو خيار جدي بالنسبة الى بداية الموسم المقبل"، من دون ان يؤكد ما اذا كان الارجنيتي قد اعطى موافقته النهائية على الانضمام.

وكان مصدر مقرب من ليل افاد وكالة فرانس برس الثلاثاء، ان بييلسا ابدى استعداده للاشراف على الفريق الفرنسي بدءا من الموسم المقبل.

وكان ليل يحتل هذا الاسبوع المركز السابع عشر في الدوري بفارق نقطة عن منطقة الهبوط للدرجة الثانية بعد خسارته في المراحل الثلاث الماضية. الا انه حقق فوزا السبت على كاين (1-صفر)، ما اتاح له التقدم الى المركز الرابع عشر في الترتيب.

وكان بييلسا حين اعلن استقالته من مرسيليا في الثامن من اب/اغسطس 2015 بعد خسارة المباراة الاولى امام كاين بسبب تضارب الاراء مع ادارة الفريق. وانتقل الى ايطاليا حيث وقع في السادس من تموز/يوليو عقدا مع لاتسيو لتولي مهمة مدير فريق العاصمة لكنه لم يصمد في منصبه اكثر من يومين لانه قرر الرحيل دون اتفاق مع النادي الذي لجأ الى القضاء متهما اياه بخرق العقد.