هل يترك بيرلو أميركا ويعود نحو السيدة العجوز؟

يستعد النجم المخضرم أندريا بيرلو لاعب وسط نيويورك سيتي الأمريكي للعودة إلى فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" اليوم الأحد فإن بيرلو سيتولى منصب سفير لشعار يوفنتوس عقب نهاية مشواره في الدوري الأمريكي.

ولم يتحدد موعد تولي بيرلو 38/ عاما/ لمنصبه الجديد ولكن ذلك سيحدث بمجرد انتهاء مسيرته الكروية.

ويرى يوفنتوس، والملقب بالسيدة العجوز أن بيرلو هو خير ممثل لشعار النادي داخل وخارج إيطاليا.

وينتهي عقد بيرلو مع نيويورك سيتي في كانون أول/ديسمبر .2017

وقضى بيرلو أربعة أعوام مع يوفنتوس فاز خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي ثم رحل للدوري الأمريكي في صيف عام .2015