فواز القرني يشبه تير شتيغن

ضربتان متتاليتان قطعت رباط الركبة اليسرى لحارس اتحاد جدة فواز القرني، ولكن الأخير ظهر بكامل نجوميته في آخر جولتين بالدوري السعودي، إثر تصديه لركلتي جزاء في مباراتي التعاون والشباب ومانحاً النقاط الست لفريقه، وليس هذا فحسب بل إن الليونة والرشاقة اللتين أظهرهما الحارس الشاب في أكثر من لقطة تلفزيونية كانتا رائعتين رغم غيابه عن الملاعب منذ منتصف ديسمبر 2015.

في مباراة التعاون الأسبوع الماضي، وضح على فواز التركيز الكبير أثناء تنفيذ الروماني سانمارتن ركلة الجزاء، أما في مباراة الشباب البارحة فقد تضاعفت ثقة حامي العرين الأصفر وتمكن من صد جزائية الجزائري بن يطّو باليد اليمنى في الزاوية اليسرى المعاكسة، وهو ما ينمّ عن تدريب وتصميم جعلت من الحارس المشاكس الحلقة الأهم في دائرة الاتحاد الذي ينافس على لقب الدوري.

ما دفعني أكثر لكتابة المقال هو طريقة القرني في إرسال الكرات الأرضية والعالية نحو زملائه، وهنا أشير إلى الشوط الأول من مباراة الشباب حينما أرسل فواز أكثر من كرة سريعة مرتدة متقنة باتجاه زميليه المصري كهربا وفهد المولد. تلك اللقطات كانت مماثلة تماماً للكرات المرتدة التي يرسلها حراس محترفون كبار على غرار البلجيكي كورتوا في تشيلسي أو الألماني تير شتيغن مع برشلونة.

بإمكانك فتح التلفاز ومشاهدة مباريات مانشستر يونايتد، انظر إلى الحارس الإسباني دي خيا أثناء استقباله الكرات وإرسالها بقدميه إلى منتصف ملعب الخصم، حتما ستصل الكرة إلى طرف الملعب حيث راشفورد أو مارسيال وماتا ومختاريان –وهذا ما يسمّى بناء الهجمة من الخلف- الأمر الذي يباغت الخصم ويمنح الفريق الأفضلية.

لقد خسرت السعودية نقاطاً كثيرة ومباريات حاسمة في العقد الأخير، وهنا أتذكر جيدا الكرة التي أرسلها الحارس ياسر المسيليم بكل سذاجة في أحضان لاعبي المنتخب الأسترالي ضمن الجولة المونديالية الثالثة، وهو ما جعل الأستراليين يستقبلون الكرة بسهولة ويسجلون هدفا في الشباك الخضراء قبل أن يعادلهم ناصر الشمراني بصعوبة ويخطف لنا نقطة يتيمة.

إن مقولة الحارس نصف الفريق، ليست بالمزحة على الإطلاق، فحارس المرمى الجيد لا يختزل إمكانياته في التصدي للهجمات الخطرة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى قراءة اللعب والتحرك داخل الصندوق لاستقبال الكرات في حال وجود ضغط على خط الدفاع مع بناء الهجمة من الخلف. ولعل الشيء نفسه قد أشار إليه المدرب المعروف بيب غوارديولا بداية الموسم حينما سرّح الحارس الإنكليزي جو هارت والسبب يعود لعدم قدرة الأخير على بناء الهجمة واستخدام قدميه بشكل صحيح.

*خاص بالعربية.نت - رياضة