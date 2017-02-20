أبطال آسيا: الفتح والتعاون يقصان شريط الافتتاح

يفتتح فريقا التعاون والفتح مشوارهما في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين حينما يستضيف الأول نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، في حين يحل الثاني ضيفاً على استقلال خوزستان الأيراني في المرحلة الأولى، ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية.

وعلى ستاد الملك عبدالله بالقصيم يبحث التعاون عن ثلاث نقاط خلال ظهوره الأول في دوري أبطال آسيا حينما يستضيف لوكوموتيف طشقند.

ويشارك التعاون للمرة الأولى في تاريخه بدوري أبطال آسيا بعد أن حل رابعاً في الموسم الماضي، بترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين، مستفيداً من استبعاد اتحاد جدة بسبب عدم حصوله على الرخصة الآسيوية ليتأهل مباشرة الى دور المجموعات.

وقدم التعاون أداءً متذبذاً هذا الموسم إذ أن الفريق يحقق فوز في مرحلة ويخسر مباشرة في المرحلة التي تليها وهو ما جعله يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن الشباب الخامس و10 نقاط عن الخليج متذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى لوكوموتيف "حامل لقب الدوري" الأوزبكي الى تكرار انجازه الذي حققه في الموسم الماضي بعد وصوله الى الدور ربع النهائي والتي خرج منها على يد العين الاماراتي وصيف بطل دوري أبطال آسيا.

وسبق لفريق لوكوموتيف المشاركة في المسابقة في أربع مرات سابقة إذ خرج من الملحق موسمي 2013-2014 وخرج من دور

المجموعات في موسم 2015 ووصل الى الدور ربع النهائي في النسخة السابقة.

وعلى ستاد مجمع السلطان قابوس بالعاصمة العمانية مسقط يسعى الفتح السعودي إلى تحقيق أول انتصار له في دوري أبطال آسيا حينما يحل ضيفاً على استقلال خوزستان الايراني.

وسبق للفتح المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخة 2014 حينما كان بطلاً لدوري جميل السعودي للمحترفين، إلا أنه خرج من دور المجموعات بعد ان اكتفى بتعادلين فقط أمام بونيودكور الأوزبكي والجيش القطري ليتذيل مجموعته.

ويعيش الفتح موسماً سيئاً في الدوري السعودي إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن الخليج متذيل الترتيب.

وتحسن مستوى الفتح في المراحل 16-16-18 بعد أن جمع 7 نقاط من فوزه على فريقي الفيصلي و الرائد وتعادل أمام الاتفاق، إلا أنه خسر في المرحلة السابقة من أمام ضيفه التعاون 2-صفر ليتراجع إلى المركز قبل الأخير.



