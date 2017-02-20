الدوري الإسباني: برشلونة ينجو من فخ ليغانس بصعوبة

قاد ليونيل ميسي فريقه برشلونة لفوز صعب، في الوقت القاتل، أمام ضيفه ليجانيس 2 / 1 ، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فياريال على ريال سوسيداد 1 / صفر وبلنسية على أتلتيك بلباو 2 / صفر وسلتا فيجو على أوساسونا 3 / صفر.

وسجل ميسي الهدف الاول في الدقيقة الثالثة وتعادل ليجانيس في الدقيقة 71 عن طريق أوناي لوبيز قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، أضاف برشلونة ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على المنافسة على لقب الدوري حيث رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني وقلص الفارق مع ريال مدريد المتصدر والذي لديه مباراتين مؤجلتين.

فيما توقف رصيد ليجانيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

ورغم الفوز الصعب، ظهر واضحا على لاعبي برشلونة تأثرهم بخسارتهم الكبيرة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، حيث اختفى اللعب الجمالي الذي يتميز به برشلونة حيث نجح فريق ليجانيس في إحراج نجوم برشلونة وكانوا قريبين من الخروج بنتيجة إيجابية.

وانتزع فياريال فوزا ثمينا للغاية خارج ملعبه وأسقط ريال سوسييداد في عقر داره بهدف الفوز القاتل 1 / صفر في الوقت بدل الضائع من مباراتهما.

وعزز فياريال موقعه في المركز السادس رافعا رصيده إلى 39 نقطة مقلصا الفارق مع سوسييداد صاحب المركز الخامس إلى نقطتين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي. واستمر التعادل بين الفريقين حتى جاءت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة والتي شهدت هدف الفوز القاتل بتوقيع اللاعب البديل صامويل كاستييخو.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب فياريال انتهت بفوز فياريال 2 / 1 .

وأفلت بلنسية من دوامة النتائج الهزيلة بفوز ثمين على بلباو اليوم بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي لويس ناني والإيطالي سيموني زازا في الدقيقتين 13 و46 ليرفع بلنسية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر وتجمد رصيد بلباو عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وتنفس بلنسية الصعداء بعد هذ الفوز الذي تحقق بعد هزيمتين وتعادل واحد.

ويدين بلنسية ببعض الفضل في هذا الفوز إلى حارس مرماه البرازيلي دييجو ألفيس الذي أنقذ فرصتين خطيرتين لبلباو وحافظ للفريق على الانتصار.

وسحق سلتا فيجو ضيفه أوساسونا بثلاثية نظيفة سجلها الدنماركي بيون سيستو وخوزابيد سانشيز رويز وياجو أسباس في الدقائق 23 و87 و89 ليرفع رصيده إلى 33 نقطة ويتقدم للمركز التاسع فيما تجمد رصيد أوساسونا عند عشر نقاط في المركز الأخير ليقترب خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.