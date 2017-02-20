الزمالك وأزمة التسريبات!

ليس جديدا خبر إقالة مدرب فريق الكرة بالزمالك، وسواء كان حقيقة أو شائعة كما أوضح رئيس النادى مرتضى منصور، إلا أن الأمر أصبح زائدا عن الحد وخارجا عن التقييم، فتغيير الأجهزة الفنية فى النادى وصل لرقم قياسى خلال السنوات القليلة الأخيرة، ومنها ما كان ضروريا ومنطقيا والآخر بلا أى مبرر، وهى مسئولية الإدارة التى تضع الضوابط التى تحكم العلاقة مع الأجهزة الفنية، وبلا أدنى شك فقد جانب مجلس إدارة الزمالك الصواب فى بعض من مواقفه التى تخص الأجهزة الفنية، خاصة مسألة التصريحات المتوالية ضد المدربين مباشرة على الفضائيات، مما يؤثر بشكل مباشر على هيبة المدير الفنى أمام لاعبيه والجماهير، وما يستتبعه من توتر للمدربين فى إدارة الفريق والعمل فى مناخ غير مناسب للنجاح، حتى اللاعبون لم يسلموا من التوبيخ المباشر أمام الشاشات، وهى أمور يجب أن تدار داخل غرف مغلقة وليس على المشاع كما هو حاصل.

وإذا كان هذا الأمر مسئولية مرتضى منصور باعتباره رئيس النادي، إلا أنه ألمح إلى مشكلة أخري، وهى أزمة التسريبات التى يعانيها النادي، فلا أحد ينكر أن قرار إقالة محمد حلمى »قبل التراجع عنه« كان بتسريب من أحد أعضاء المجلس، وليس صحيحا أنها شائعة إعلامية فقط، ففى الزمالك لا يوجد دخان دون نار.

وإذا كانت كلها مشكلات معلومة ومكررة، إلا أن حالة عدم الاستقرار التى تعيشها الأجهزة الفنية، هى محور مشكلات الفريق، حتى أن بقاء حلمى وجهازه »مشروط« حتى لقاء طلائع الجيش اليوم فقط، لو فاز استمر ولكنه سيرحل بلا شك مع أول تعثر!.

وليس الأمر كله يخص رئيس النادى وحده، فأبناء النادى أنفسهم شاركوا فى صناعة هذه الأزمة عندما أصبح هدفهم التعيين فقط وقبول التدخل فى صميم عملهم الفني، وأغلبهم يرضى بالعمل المشروط، لذلك نرى أنه لا مانع لدى أى مدرب الرحيل عن الفريق والعودة إليه مرة أخري، حتى لو كان رحيله بصورة غير لائقة.

صحيح أن أى رئيس ناد فى العالم يتمنى لو أن فريقه يفوز فى جميع مبارياته فى أى بطولة، إلا أن هذا لم ولن يحدث، كما أن المدربين يكونون دائماً تحت ضغط العاطفة والحنين للبيت الذى صنع مجدهم، لكن الأمر يحتاج لبعض الهدوء، حتى تعود مدرسة الفن والهندسة.

*نقلاً عن الأهرام المصرية