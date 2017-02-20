الفيصلي يقيل مدربه الكرواتي إيكوفيتش

أعلنت إدارة نادي الفيصلي السعودي مساء اليوم الأحد إقالة الكرواتي توميسلاف ايكوفيتش المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالندي.

وقال نادي الفيصلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هذا القرار تم اتخاذه اليوم بعد اجتماع مجلس إدارة النادي مع الجهاز الإداري لفريق كرة القدم.

وقدمت إدارة الفيصلي شكرها على العمل الذي قدمه المدرب للفريق طوال فترة عمله بالنادي.

وقال بيان إدارة نادي الفيصلي أن المدرب الجديد للفريق سيصل في غضون الإيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن الفيصلي تعادل مع الرائد 1 /1 في مباراة الجولة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة يحتل بها المركز 11.