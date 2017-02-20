عالم من الكذب

بقدرة قادر وجد خبراء و مسؤولو نادي الجيش الملكي الوصفة السحرية لانتشال الفريق من غياهب النتائج السلبية واهتدوا إلى سبب تراجع مستواه وابتعاده منذ مدة عن دائرة الفرق التي تنافس على الألقاب المحلية والخارجية وتوصلوا - مشكورين على اجتهادهم - إلى أن عدم استفادة الفريق من خدمات اللاعب الأجنبي كان العامل الأساسي لتقهقر الفريق وكأن باقي الفرق المغربية - ما شاء الله أحسن حالا- رغم اعتمادها على السوق الخارجي وبالخصوص الإفريقي، اجتمع خبراء الجيش فكروا وتدارسوا فاتخذوا القرار أو السابقة في تاريخ النادي ألا وهو منافسة باقي النوادي ليس على الألقاب طبعا بل على التواجد في سوق التعاقدات والانتدابات الأجنبية ويبدو جليا أن تسويق هذه الكذبة لجمهور النادي الكبير يعتبر نوعا من المسكنات والمهدئات لمرض عضال استعصى على مفكري ومنظري النادي الوصول لعلاج فعال له من شأنه أن يعيد النادي لمنصات التتويج مع العلم أن الجيش تسيد الكرة المغربية لفترة طويلة وحصد ألقابا كثيرة بفضل قوة مدرسته وحكمة مسيريه وكفاءة مؤطريه السابقين وبمجرد أن وطأت أقدام الإيفواري إسماعيل بوبكار تونغارا أرض الملعب كأول لاعب أجنبي ينتدبه الفريق من شباب أطلس خنيفرة يكون الجيش قد فقد خصوصيته التي ميزته عن باقي الأندية وفرط في هويته التي كانت منذ نشأته أحد مكامن قوته فهل تنجح كذبة اللاعب الأجنبي في عودة الدفء إلى عرين العساكر؟.

لم يعش فريق في العالم ما عاشه ويعيشه قطبا الكرة المغربية الوداد والرجاء من تهجير قسري لما يقارب السنة بسبب كذبة إصلاح مركب محمد الخامس وذريعة وجوب استجابته لمعايير السلامة، صحيح أن من واجب السلطات الأمنية ومجلس المدينة وكل المتدخلين الحفاظ على الأمن وحماية المنشآت ووضع مقاربة أمنية ناجعة للحد من عنف الملاعب، ولكن بالمقابل أيضا من حق الساكنة الاستفادة من مرافق المدينة -والتي أنشأت أصلا لأجلها- والمركب الرياضي واحد منها. فهل يعقل مثلا بسبب فئة قليلة من المشاغبين نغلق أكبر محطة للقطارات في إفريقيا في وجه المسافرين؟ ونغلق مثلا أكبر مركز تجاري في إفريقيا للمتسوقين؟ وقس على ذلك العشرات من المنشآت التي تفتخر بها المدينة أما سياسة عقاب الكل بسبب القلة فهي قرار مجحف في حق سكان الدار البيضاء فالملعب كما المسرح والمستشفيات، كما الحدائق والمطارات، كما الشواطئ والطرقات هي في الأول والأخير شيدت من أجل الشعب.

المدة الطويلة التي استغرقها الملعب لإصلاحه تعتبر أكبر كذبة مفضوحة ومكشوفة عرفها تاريخ الكرة المغربية بدليل تأجيل موعد الافتتاح لأكثر من مرة تلك الكذبة التي ساهمت في إضعاف ناديي المدينة وتكبيدهما خسائر هائلة على المستويين المادي والمعنوي قد تؤثر على مسارهما الكروي لسنوات قادمة فهل قدر "البيضاويين" هو الطرد خارج المعاقل لتشجيع فرقهم؟ وهل فعلا لا يوجد ملعب في أكبر مدينة في المغرب قادر على استيعاب مباراة لفريق من حجم الوداد والرجاء حتى ولو بدون الجمهور؟ سواء كان الجواب بنعم أم لا... فذلك كذب.

من بين أسوأ أنواع الكذب أن السياسة تصلح ما أفسدته الرياضة والحال هنا ينطبق على جلسة الصلح التي جمعت بين رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ونائبه المستقيل ورئيس الرجاء السابق محمد بودريقة فالرجلان وقعا معا في كشوفات حزب التجمع الوطني للأحرار وكأن القضية التي شغلت القاصي والداني عبارة عن سحابة صيف عابرة قد تم طي فصول صفحاتها، وكأن تلك الجلسة كافية لنهاية مسرحية شيقة تتلخص مشاهدها حين اتهم بودريقة الموسم الماضي الجامعة بمحاباة ومحاولة تسهيل اللقب لغريمه التقليدي فريق الوداد وثبت فيما بعد أن ذلك كذب لأن الفتح الرباطي هو من خطف اللقب واتهم أيضا بودريقة الجامعة بتسريب وثائق تخص عقد اللاعب النيجيري بابا توندي مع الرجاء دون الإدلاء بالحجج والدلائل التي هدد بنشرها وجاء رد أعلى جهاز وصي على الكرة في البلاد آنذاك بمقاضاة بودريقة بل تعهد لقجع بتقديم استقالته من منصبه إن ثبتت اتهامات بودريقة، والكذبة الكبرى هي ما قضت به المحكمة الجزرية: غرامة مالية نافذة قيمتها 20 ألف درهم من أجل جنحة القذف العلني مقابل براءة بودريقة من جنح نشر أنباء زائفة، وقالت المحكمة إنها غير متخصصة في المطالب المدنية المتعلقة بجنح نشر أخبار زائفة، والمضحك المبكي هو حكم المحكمة بأداء بودريقة لدرهم رمزي لفائدة الجامعة فلا بودريقة أثبت صحة ادعاءاته ونشر الوثائق ولا الجامعة برأت نفسها من الاتهامات وضاعت الحقيقة كالعادة في عالم كبير من الكذب.

*خاص بالعربية.نت - رياضة