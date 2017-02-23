محفزات الإنجاز

باستثناء فريق الأهلي، جاءت بداية فرق الجزيرة والوحدة والعين على غير ما يشتهي عشاقها، حيث كانت الانطلاقة الآسيوية أقل من التوقعات لكنها ليست محبطة، بل هي جرس إنذار لتعديل الوضع ودراسة النقاط التي تحتاج إلى معالجة.

في كل الأحوال هناك فريق واحد يصل المحطة النهائية للبطولة من غرب آسيا، وجماهيرنا تريده فريقاً إماراتياً بلا شك ولا تساوم على ذلك، لكن التمنيات وحدها لا تصل بنا إلى الهدف الرئيس من المشاركة، بل العمل والتكاتف والدعم المستمر عوامل مهمة لمواصلة المسيرة.

تتحمل فرق فخر أبوظبي والزعيم والفرسان وأصحاب السعادة مسؤولية كبيرة في هذه النسخة، لأنها تمثل العصر الجديد للكرة الإماراتية وعليها أن تدافع عن التطور الذي حققته خلال الفترة الماضية.

يدرك اللاعبون المواطنون والأجانب أن منصة التتويج تطرز سيرهم الذاتية وترفع عقودهم، وكذلك يحصل هذا للمدربين الذين يستطيعون تحقيق الإنجاز القاري.

الإنجاز الآسيوي يحقق للاعبين والمدربين ما لا يمكن أن يحققه أي شيء آخر، لذا يجب عليهم أن يستفيدوا من هذا المحفز وألا يهملوه أو يضعوه جانباً.

بالتأكيد هناك محفزات أخرى يجب أن تستثمر هي الأخرى من أجل أن يستعيد فريق إماراتي اللقب الغائب عن خزينتنا منذ عام 2003.

إنها ملحمة ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية