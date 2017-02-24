الطلب مرفوض

لم نتفاجأ برفض الاتحاد الخليجي لكرة القدم الطلب الذي تقدم به اتحاد الكرة بتأجيل خليجي 23 المقررة في ديسمبر المقبل في ضيافة الدوحة القطرية، حيث جاء الطلب الإماراتي بتأجيل خليجي 23 لمدة أسبوع لتزامنها مع استضافة الإمارات لمونديال العالم للأندية.

رفض الاتحاد الخليجي كان له مبرراته المنطقية، ولكن ما مبررات طلبنا ولماذا هذا التأخير، علماً بأن موعد مونديال الأندية معروف منذ عامين، وكذلك موعد خليجي 23 الذي جرت الموافقة عليه بالإجماع من الاتحادات الخليجية، لماذا وافقنا على الموعد مسبقاً وتركنا الأمور تسير طبيعية، وتذكرنا أخيراً أن هناك تداخلاً في موعد البطولتين وتحركنا مطالبين بالتأجيل.

الموقف الذي وضع اتحاد الكرة نفسه فيه يعكس واقع العمل والمنظومة التي يقوم العمل عليها في أروقة أكبر وأهم اتحاد رياضي في الدولة، فالشعارات الرنانة التي يطلقها القائمون على الاتحاد والحديث عن التطوير والتحديث والعولمة والرقابة، أثبتت أنها فقط للاستهلاك الأعلامي، بينما الواقع وما نشاهده على أرض الواقع مختلف تماماً، وبعد أن كنا نعاني من التخبط الإداري في مختلف إدارات الاتحاد، ظهرت في الأفق أزمة جديدة خلقها لنفسه اتحادنا الموقر، وهذه المرة مع الأشقاء الخليجيين.

كلمة أخيرة

حتى لو قبل الاتحاد الخليجي طلب التأجيل، فإن ذلك لا يعفي اتحاد الكرة عن تحمله مسؤولية الموقف المحرج الذي وضع نفسه فيه أمام الاتحادات الخليجية.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية