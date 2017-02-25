احذروا هذه الفجوة!

قبل سبع أعوام تقريباً، كان متابعو كرة القدم في الإمارات يراقبون نجماً في الطريق، كان بإمكانه أن يضيف قوة إلى المنتخبات الوطنية، حتى أن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وقتذاك كان حريصاً على ألا يتعرض النجم لأية إصابة لأهميته.

كان يشكل قوة في الوسط والهجوم ويفكك وحدة أصلب فريق منافس، ومراقبته وحده كانت تحتاج إلى كتيبة من اللاعبين، فكل أساليب المراقبة فشلت في الحد من خطورته.

من المؤسف جداً، أن النجم لم يكمل المسيرة كما يجب، حيث تراجع مستواه لأسباب مختلفة، حتى أصبح رقماً عادياً.

لم ينته الأمر بعد، فالوقت مناسب جداً ليستعيد نجوميته من خلال العمل على تطوير ما يملك من مواهب رائعة، وأن يؤكد أن ما مضى كان كبوة جواد أصيل.

فهد سالم حديد لاعب في حاجة إلى دعم معنوي كبير من أسرة كرة القدم كلها وليس ناديه فحسب، لأنه موهبة تستحق الرعاية.

كل فرد يمر بظروف تؤثر في مسيرته إيجاباً أو سلباً، لذا على حديد أن يخرج من مشاكل الماضي ويستعيد بريقه، فَكرة الإمارات في حاجة إلى خدماته.

فهد يستحق أن يُكتب عنه أكثر من مرة، لأنه موهبة نادرة وخسارة المواهب تُحدث فجوة كبيرة بين الأجيال، فاحذروا هذه الفجوة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية