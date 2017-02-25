ملخص الأسبوع

عبارة (عقوبة إلهية) التي أطلقها مدرب الشباب سامي الجابر، عقب خسارة فريقه أمام الاتحاد، هل تمثل (بداية) انهزامية الجابر واستسلامه ومن ثم رحيله؟.



ـ يجب أن تتحرك الجهات الرسمية (اللجنة الأولمبية والجمعية العمومية) فوراً، وتوقف التراشق الإعلامي بين المجلسين (السابق والحالي) لاتحاد الكرة، حيال (المخالفات) المالية.



ـ على الجهات الرسمية أن تحيل الموضوع (كاملاً) للتحقيق (القانوني) و(المحاسبي)، ويتم الإعلان (رسميًّا) عن نتائج التحقيق.



ـ المستوى الفني للنجم الكويتي فهد الأنصاري يتراجع من مباراة لأخرى!! هل هي الإصابة فعلاً، أم إفراط في الثقة قد وصلت به للغرور؟.



ـ إن كان السبب الإصابة فلا بد أن يخضع للعلاج ولا يعود إلا وهو في كامل جاهزيته البدينة والفنية.. وإن كان إفراطًا في الثقة فأتمنى أن يعيد حساباته.



ـ نريد فهد الأنصاري الذي بدأ الموسم بتألق ونعرف مستواه الفني المتميز.



ـ من وجهة نظر شخصية، أرى أن ما يحدث لفريقي الاتفاق والفيصلي سببه الرئيس كثرة التغيير في الأجهزة الفنية.



ـ منذ صعد الفيصلي إلى دوري المحترفين، لم أرَ إدارته (تتخبط) على صعيد الجهاز الفني مثلما فعلت وتفعل هذا الموسم، ولعل هذا ما دفع بالفريق لموقعه الحالي الذي لا يليق بالفيصلي.



ـ المدرب الإيطالي الجديد للفيصلي، سبق أن أشرف على تدريب الفريق قبل موسمين!! لماذا رحل؟ ولماذا عاد؟.



ـ حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد مكسب للرياضة السعودية، من خلال تعامله الجيد مع كل شرائح الوسط الرياضي.



ـ لا تلوموا باعشن عندما حدد الحكم عبدالرحمن السلطان، لأن ما فعله السلطان في لقاء الاتحاد والشباب الدور الأول ونتج عنه خسارة الاتحاد، (قد) يتسبب في خسارة الاتحاد لبطولة الدوري مثلما فعل سلطان الحربي الموسم الماضي وحرم الاتحاد من بطولة الدوري، بقيادته غير الموفقة لمباراة الاتحاد والوحدة!.



ـ يتحمل جروس جزءًا من مسؤولية ما يحدث من تراجع لأداء الأهلي، لكن لا يجب أن نعفي اللاعبين من المسؤولية.



ـ في آخر 5 أو 6 مباريات (محلية)، هل ظهر آل فتيل وتيسير والسومة بمستواهم المتميز الذي نعرفه عنهم؟ تراجع مستوى هذا الثلاثي أضر كثيراً بمستوى الفريق كمجموعة.



ـ فريق القادسية فاز على النصر والأهلي، وتعادل مع الهلال، ونجح من خلال هذه النتائج مع فرق الصدارة في أن يجمع 7 نقاط، لكنه عجز عن تحقيق الفوز على فريق الباطن صاحب المركز العاشر!!.



ـ هذه مشكلة الدوري السعودي.. لا يمكن لفريق أن يواصل الأداء التصاعدي.. تعادل القادسية مع الباطن لا يعني قوة الدوري السعودي بقدر ما يعني أن الفرق السعودية تحضر في مباريات التحدي، لكنها تتراجع كثيراً مع الفرق الأقل منها مستوى وترتيبًا!!.



ـ ما زالت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم (رغم تغير المجلس) تتأخر في اتخاذ قراراتها حيال (بعض) القضايا المنظورة!!.



ـ عدم إعادة نقاط الاتحاد (المسلوبة) يجب أن يكون درسًا تستفيد منه كل الأندية.. ليس بعد سحب النقاط سوى الهبوط.



ـ هل رفض السوري عمر خربين للإجازة وحضوره التدريب اللياقي يعد عملاً احترافيًّا، أم عكس ذلك؟.



ـ شخصياً لا أعتبره عملاً احترافيًّا، فالعمل الاحترافي يتمثل في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.



ـ طالما قرر الجهاز الفني منح (جميع) اللاعبين إجازة، فذلك من أجل أن يخضعوا للراحة، وكان من المفترض أن يتقيد خربين بذلك ويخضع للراحة.



ـ من وجهة نظر شخصية، أرى أن حديث الأمير نواف بن محمد (وتحديدًا عن أوضاع اللجنة الأولمبية السعودية)، يعد حديث الموسم حتى هذه اللحظة.



ـ اقرؤوا الحديث جيدًا، فقد تضمن نقاطًا في منتهى الأهمية، و(تجاهلها) قد يضر بالرياضة السعودية.



*نقلا عن الرياضية السعودية