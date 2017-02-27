بداية الزعماء آسيوياً

غضب سعودي وإماراتي على البداية «التعادلية» للزعيمين الهلال والعين مع الإيرانيين بيروزي وذوب آهن، في انطلاقة دوري أبطال آسيا.

ومن جانبي، أشدد على أن الأهم في البداية «عدم الخسارة»، بما يساعد على تصحيح الأخطاء دون إغفال ارتفاع المعنويات بالفوز وهبوطها بالخسارة، وبالتالي فإن فوز لخويا القطري الثلاثي الصاعق على الجزيرة الإماراتي، يجمع النقيضين بين الفرح والثقة، والغضب والقلق، لا سيما أن فخر أبوظبي يتصدر الدوري المحلي بفارق نقطي كبير، ولخويا ينافس السد صدارة الدوري القطري، وبالتأكيد سيكون لهذه النتيجة تبعاتها الفنية والنفسية.

الفرح أيضاً يتجلى في فوز الأهلي والتعاون السعوديين على الأوزبكيين بونيودكور ولوكومتيف، وكذلك الأهلي الإماراتي الذي خطف فوزاً ثميناً أمام ضيفه استقلال طهران، وينضم الريان القطري إلى المنتصرين بفوزه 2/‏‏‏‏‏‏1 على الوحدة الإماراتي الذي يأتي في مستوى الفتح السعودي بخسارته بهدف من استقلال خوزستان.

أعود إلى الزعيمين، فالهلال تعادل خارج أرضه وهذا يعد إيجابياً بمعادلات الذهاب والإياب، بينما العين تعادل على أرضه، وبالتالي ينطبق عليه التصنيف العكسي، لكنني لست مع الانتقادات الحادة وتقريع الفريقين، لا سيما أن الإيرانيين بيروزي وذوب آهن يماثلان الهلال والعين في الخبرة والمستوى والنتائج منذ سنوات في الدوري الآسيوي، وهنا أعيد ما ذكرته الأسبوع الماضي أن الصراع المحلي في الثلث الأخير من دوريات الخليج حالياً سيؤثر فنياً وذهنياً وبدنياً، وهذا يجب أن نعيه جميعاً.

مبروك للفائزين، وحظاً أوفر للخاسرين.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية