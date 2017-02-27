لماذا فشلنا في الاحتراف أوروبيا..؟!

لماذا لا ينجح احتراف اللاعب الخليجي في أوروبا..رغم نجاح عدد كبير من اللاعبين العرب من مصر والجزائر والمغرب..ونجاح احتراف عدد كبير من اللاعبين من شرق آسيا..بينما سقطت محاولاتنا في احتراف اللاعب الخليجي..؟!

هل سبب هذا الاخفاق هو دليل على تراجع كرتنا الخليجية في المنافسة على البطولات الاسيوية في العقدين الاخيرين..رغم ان هناك استثناءات لوصول بعض انديتنا لنهائيات أبطال الاندية الاسيوية..مع بقاء منافسة خجولة لمنتخباتنا على مستوى كأس آسيا.؟!

المعلوم بأن الاتحادات الكروية الخليجية طبقت نظام الاحتراف في دورياتنا وبدأت السعودية منذ "٢٠ عاما" وتبعتها الامارات وقطر ولحقت بهم عمان.. الا اننا لم نشاهد نتاج هذا الاحتراف بوصول لاعبينا كمحترفين في الدوريات الاوروبية باستثناء حارس المرمى العماني علي الحبسي المحترف في الدوري الانجليزي..!!

ترى بعض الاّراء بأن الاحتراف المطبق على المستوى الخليجي لا يتعدى بأن يكون سوى " احتراف على ورق" وبالتالي عندما تقارن الاحتراف الخليجي بالاحتراف الاسيوي او الاوروبي تكون مسافة المقارنة بعيدة جداً..رغم ان عددا كبيرا من الاندية الخليجية تدفع رواتب للاعبين الخليجيين الملايين وتعتبر ارقاما فلكية..!!

فيما يرى البعض الاخر بأن اللاعب الخليجي " مرفه " الى درجة كبيرة لَيْس ماليا فحسب بل هو مرفه في جانب التدريب الفني..ومرفه في جانب الالتزام..ومرفه في جانب العطاء.. ومرفه في جانب الغذاء.. ومرفه في جانب العقود التي لا تساهم في ضبط ايقاع اللاعب وفى عطائه والتزامه التدريبي فتكونت ثقافة خليجية فلسفتها مستحيل ان يحترف لاعبنا الخليجي اوروبيا..!!

وهناك تجارب غير ناجحة لمحاولة احتراف اللاعب الخليجي في أوروبا لعدم تمكنه من التعايش مع الأجواء والانظمة والتعايش والبرامج التدريبية التي تقدم من الاندية الاوروبية لذلك عاد معظم لاعبينا الخليجيين ادراجهم بدون خفي حنين..!!

هذا يجرنا للتوقف والبحث لإيجاد سبل جديدة لامكانية احتراف لاعبنا الخليجي في أوروبا لانها الطريقة المثلى لتطور كرتنا الخليجية وتقليص الفارق بيننا وبين منتخبات وأندية شرق آسيا على أقل تقدير.. وبالتالي الاتحادات الخليجية مطالبة بأن تعيد تنظيم الجانب الاحترافي الخليجي ليكون احترافا حقيقيا وليس وهميا كما هو الحال الان..!!

نتمنى ان نرى في القريب العاجل تحولا حقيقيا في مفاهيم الاحتراف الكروي الخليجي يساهم في دعم منتخباتنا الخليجية على المستويين القاري والعالمي..والا سنبقى للخلف دور بيننا يتطور الآخرون نتراجع او تتراجع كرتنا..!!

*نقلاً عن الشرق القطرية