الكل تعاطف مع ساوثهامبتون في نهائي كأس الرابطة في إنجلترا الذي فاز به مانشستر يونايتد، اليونايتد تقدم بهدفين دون رد، ولكن ساوثهامبتون عاد للمباراة وتعادل معهم، وكاد يفوز بالمباراة لو أنه استغل الفرص التي أتيحت له، ولكن البطولة انحازت إلى اليونايتد الذي أصاب لاعبيه الذهول من روح الخصم القتالية ومن عنادهم وقوتهم في الملعب، ولكن خبرة زلاتان إبراهيموفيتش حسمت اللقاء برأسية قوية في الشباك ولم يكتف بذلك، بل خرج بتصريح يقول فيه في غضون سبعة أشهر ربحت مع مانشستر يونايتد بطولتين وهناك فرق فازت ببطولة واحدة في آخر عشر سنوات.

وفسّر البعض هذا التصريح بأنه تلميح لفريقي ليفربول وأرسنال، أتصور أنه تصريح ناري من زلاتان، ولكنه متوقع منه فهو يعشق التغريد خارج السرب، ولكن كل هذا يهون مقابل عطائه داخل الملعب، وللأمانة فهذا العمر من يتوقع أن يلعب زلاتان بهذه الروح وبهذه اللياقة وبهذا التركيز العالي وكأنه أصغر لاعب في الملعب.

النجومية صعبة جداً، وتحتاج أن تكون في العشرينات من عمرك حتى تبلغ قمة نجوميتك، ولكن هناك نوعية خاصة من النجوم تتألق للأبد وهم نادرون جداً ومنهم زلاتان، لذلك فهمت الآن تصريحه عندما قال أنا ثاني أفضل رياضي في التاريخ بعد محمد علي كلاي، اعتقاده بهذا الشيء جعله يستمر في العمل الجاد لنفسه وتطوير إمكاناته والمحافظة على ذلك، تعلموا يا نجومنا منه.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية