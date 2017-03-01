يا شباب المنتخب.. شدوا حيلكم اقرأوا عن أمجاد زملائكم

واضح أن عام 2017 هو الازحم.. هو الأكثر حركة ونشاطا رياضيا عن سنوات كثيرة مضت بدأ ببطولة الأمم الأفريقية بالجابون ثم علي الفور بطولة أفريقيا العشرين للشباب ثم يدخل علي معسكر المنتخب ومشواري المنتخب الأول لتصفيات بطولة الأمم 2019 في الكاميرون ثم استكمال تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.. وإلي جانب كل ذلك استكمال واستمرار مسابقة الدوري المحلي ومعها كأس مصر وفي وسطها جميعا دوري ابطال أفريقيا المشارك فيه الأهلي والزمالك وكذلك كأس الكونفدرالية المشارك فيه هو الآخر كل من المصري وسموحة.

انظروا كم هذا النشاط وهذا الالتزام المطلوب من اتحاد الكرة تنفيذه وتطبيقه وايجاد وقت ومكان لبعض هذه الالتزامات عندما تقام بعضها في مصر كان الله في عون الحاج عامر حسين الذي يعيش في دوامة الوقت ويضع أمامه أكثر من نتيجة ما بين يومية وشهرية وسنوية لتطبيق كل هذه الالتزامات.

لكن ما علينا وإذا كنا قد انتهينا من بطولة الأمم في الجابون وربنا سترها معنا واجتزنا كل أدوارها ووصلنا للنهائي وخرجنا بشرف محققين مركز الوصيف وحملنا الميداليات الفضية فأمام الكرة المصرية التزام آخر لا يقل أهمية عما سبق والذي انتهي علي خير وهي بطولة أفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم للشباب والتي لهذه امجاد مصرية جيدة 4 بطولات و16 مشاركة إلي جانب 6 مرات في كأس العالم بزيادة أكثر من الضعف ثلاث مرات عن مشاركات المنتخب الأول الذي لم يلحق بغير بطولتين فقط والفارق بينهما طويل.. وطويل جدا بعيدا عن مكانة مصر في اللعب والذي قارب المائة عام.

ورغم أن بطولة أفريقيا للشباب التي تقام حاليا في زامبيا لم تأخذ الاهتمام الإعلامي المناسب كما حدث مع المنتخب الأول والتي لعبنا فيها حتي الآن مباراة واحدة فقط أمام مالي وامام الفريق مبارتان هامتان تحددان مصير الفريق أولاهما اليوم امام غينيا احد فرق مجموعة مصر والثانية يوم السبت امام صاحب الأرض زامبيا.. إلا أن هناك كلاما كثيرا اقدمه لشباب هذا الفريق أنير فيه الطريق امامهم وأعرفهم وأعرف الرأي العام مدي اهمية هذه البطولة ومن هم المشاركون فيها من نجوم ابنائنا من الشباب والذين يشكلون الآن رمانة الميزان في الكرة المصرية ويتصدرون المشهد الكروي في مصر.

أقول يا شباب المنتخب الذي يدافع عن تاريخ مصر الكروي والذي يتفوق كثيرا من المنتخب الأول في البطولة العالمية وهو صاحب تاريخ مشرف أطالبكم اليوم والسبت القادم ان تبذلوا الجهد الاكبر والتركيز الأكثر والتمسك الأفضل بالخروج اليوم واللقاء الاخير في الدور الاول وانتم تحملون الست نقاط اقول ذلك لانكم قادرون وتملكون كل الحلول التي تمكنكم من اجتياز المباراتين لتكون البداية للوصول لآخر المشوار لتحملوا كأس البطولة كما حملها زملائكم لاربع مرات.

بدأت بطولة افريقيا للشباب عام 1979 وظلت تدار بطريقة خروج المغلوب والذهاب والاياب 6 مرات علي مدي كل سنتين حتي جاء عام 1991 وتحولت إلي دورات كروية تنظمها كل دولة وكانت البداية في مصر وحققت فيها البطولة الثانية بعد كأس 1981 في استراليا.

استمرت بطولة افريقيا للشباب تقام كل سنتين. في بطولة افريقيا حققت مصر منها البطولتين الباقيتين في 2003 في بوركينا فاسو و2013 في الجزائر ولم تشارك مصر في ثلاث بطولات فقط في 1993 في موريشيوس و1999 في غانا و2015 في السنغال كما شارك المنتخب المصري في بطولة العالم التي بدأت من عام 1977 6 مرات وكان افضلها عام 1981 ووصلت للدور قبل النهائي وكذلك بطولة 2001 بالارجنتين التي حققت فيها المركز الثالث بقيادة الكابتن شوقي غريب وكان آخر اشتراك في 2009 بتركيا.

نظمت مصر بطولة العالم للشباب مرتين الأولي 1991 وفازت باللقب و2009 وحققت المركز الثالث تلك بطولتكم التي تناديكم هذا العام يا شباب مصر.

*نقلاً عن المساء المصرية