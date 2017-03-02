

أول الكلام: كم من احذية فاخرة في داخلها جوارب ممزقة.!!!

] يارب لا تجعلنا نتستر على أخطائنا أو نبرر مساوئنا وسوء تصرفاتنا في مجالنا الرياضي.. فمن يحب هذا المجال لا يسره التستر على أخطائه وسلبياته، بل عليه كشفها وانتقادها بكل جرأة وصراحة وواقعية، من يحب الرياضة عليه أن يستمع الى النصيحة ويتقبل بها طالما أنها تخرج من أهل الحكمة والخبرة.

] اللهم اجعل قرار عودة نقل مباريات الدورى علما وليس حلما.. من قبل التلفزيون الذي لا يعلم بان هناك لعبة متألقة اسمها كرة اليد حققت ولا زالت تحقق اكبر الانجازات بين الألعاب الجماعية.

] اللهم افتح عيون المسئولين على القناة الرياضية ونور دربهم حتى يصلوا الى صالة كرة اليد !! واعطهم(النفيجتر) أو دلهم عن طريق الجوجول على موقع صالة المباريات.

] اللهم لا تجعل مما تبقى من دورينا مثل عامنا الراحل. ولا تجعله مثل كل أعوام مضت، ومواسم ذهبت.. ولذلك أدعوك ياربي أن تلهم أهل التلفزيون بعمل برامج ولقاءات خاصة بكرة اليد التي ظلت معاقبة من قبل القناة الرياضية لفترة ليست بالقصيرة.!!

] يارب ساعدنا كي نفهم أسباب مقاطعة القناة الرياضية للعبة كرة اليد؟

- اللهم وسع على الاندية الاخرى كما وسعت على النجمة والأهلي وباربار.. افتح أمام الاتفاق باب السفر إلى البطولة العربية، وان ينال هذا الشرف في تشريفه للبلد عبر بطولة الأندية العربية.

- اللهم وسع من رزق الفرق الصغيرة، وزد من دائرة المنافسة، واجعلها كبيرة، فهم فى كل عام يصدرون لاعبين للاندية الكبيرة ومن ثم يدخلون ويخرجون على «مفيش».

] اللهم حنن قلب الجماهير. واجعل هتافاتهم غناء وخيرا، ولا تجعل هتافاتهم سبابا ضد الحكام والخصوم.

] اللهم طهر رياضتنا من أصحاب النفوس المريضة وأصحاب النفخة الكاذبة، وأن تنشر بيننا أصحاب النفوس النقية التي تعمل بكل إخلاص وجهد من أجل التطور والارتقاء..

] اللهم اني أسألك ان تهدي بعض الأندية التي أصبحت حوائطها مثل اللوحات الإعلانية تملأ الشوارع بآخر الفتن والأكاذيب وأسألك أن تنير دروبهم الى الخير وتبعدهم عن أوهامهم التي لا طائل لها...

] اللهم ابعد عن رياضتنا السياسيين الذين يستفيدون منها لزيادة مكاسبهم ومصالحهم واجعل اللهم مكانهم البرلمانات امام عدسات التصوير والكاميرات، وليس في غرف الاندية والاتحادات.

] اللهم إنا نسألك أن تهدي القائمين على رياضتنا بإنشاء محكمة رياضية تفصل فى القضايا والمنازعات الرياضية بين عناصر الرياضة كالاتحادات والاندية واللاعبين، وتكون المرجع الرئيسي للجميع في حل مشاكلنا الكثيرة..

] آخر الكلام: كن كالسماء ينظر الناس اليها ولا تكن كالارض يدوس الناس عليها.

*نقلاً عن الأيام البحرينية