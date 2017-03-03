هزة أرضية تضرب التحكيم الجزائري

انتهت عهدة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، بإيجابياتها وسلبياتها، وعقدت الجمعية العامة العادية للفاف، التي صادقت بأغلبية مطلقة على التقريرين المالي والأدبي، في انتظار قرار الرئيس المنتهية عهدته، الترشح مرة أخرى، أو ترك المجال لشخص آخر يكمل المشوار الذي بدأه الرئيس السابق الذي ترك فائضا ماليا عجزت عن تحقيقه حتى مؤسسات كبيرة.. أموال تزيد من أطماع المرشحين لكرسي الرئاسة، غير أنه يحق للجميع الترشح وتسيير كرة القدم الجزائرية، لكن دون جهوية ومحسوبية.

عهدة الرئيس روراوة عرفت جدالا كبيرا، خاصة سلك التحكيم الذي، حسب المختصين، شهد تدهورا كبيرا، أثر بالسلب على تطور الكرة الجزائرية، فالأصوات تتعالى أسبوعيا، وتقر بوجود حكام مرتشين وأمام مسمع ومرأى الجميع، وينالون أسبوعيا أموالا طائلة من أشباه الرؤساء والمسيرين، دون أن يتحرك المسؤولون لوقف هذا النزيف، الذي ضرب كرتنا، وولّد عنفا في مدرجاتنا، لم يستطع حتى المختصون والخبراء، في ندواتهم إيجاد حلول على الطريقة الإنجليزية التي قضت على "آفة" "الهوليغانس"، ويخرج المناصر من الملعب وكأنه شاهد أو تابع مسرحية، أو عرضا فنيا راقيا.

لا أعرف لماذا لم تستطع هيئاتنا القضاء على الرشوة في التحكيم، رغم أن ذلك أمر ليس بالصعب، فعندما تظهر ملامح الثراء على حكم يتقاضى في عمله اليومي أجرة عادية، فاعلم أنه دخل في عالم الرشوة التحكيمية من بابها الواسع، فكيف لصاحب البدلة السوداء أن يركب سيارة فاخرة يزيد ثمنها وبكثير عن المال الحلال الذي يكسبه، ويملك مساكن ومساكن، وعقارات وعقارات، وبطريقة سهلة جدا، ومتعارف عليها في المحيط الكروي، دون مراعاة مجهودات المدربين، واللاعبين وحتى الأنصار. ما يدهشني أيضا، هو أن الذين يدخلون الحرام إلى بيوتهم، أصبحوا يتباهون بذلك أمام الجميع، ويقرون بذلك في مجالسهم المشبوهة، ويرسلون رسائلهم المشفرة إلى كل الحكام، ليسلكوا "نهج الحرام"، حتى أصبحت نتائج المقابلات تعرف مسبقا، وبحكام يدوسون على القوانين، لكن ورغم هذا الواقع المرير، سيأتي اليوم الذي تسقط فيه الأقنعة، ويصبح هؤلاء المرتشون أضحوكة أمام كل الجزائريين، لا يستطيعون حتى الخروج من بيوتهم لشراء ضرورياتهم، رغم أنهم يتناولون اليوم ما لذ وطاب وبأموال "حرام"، أليس في بلدنا من يقول لهم من أين لكم هذا... فإن كان بطريقة شرعية، فإن الله يبارك لكم ممتلكاتكم، ولكن إن كان بطريقة غير شرعية، فالقانون فوق الجميع، فعندما يأخذ المرتشي مكان الإنسان النزيه، ويصبح قدوة لأبنائنا، فهذا أمر غير مقبول، اسألوا أي رئيس فريق بعيدا عن أعين الصحافة ستصدمون بحقائق مذهلة، وتعرفون سبب تدهور الكرة الجزائرية، ولماذا تعجز أنديتنا عن تزويد مختلف المنتخبات الوطنية ولو بلاعب واحد، وعندما يكشف حكم دولي سابق عن وجود فضائح أخلاقية في سلك التحكيم دون أن يتحرك أهل الاختصاص، فاقرأ السلام على كرتنا وتحكيمنا، في وقت يتم فيه إبعاد الكفاءات وخاصة التحكيمية، وتسند الأمور إلى أصحاب التاريخ الكروي والتحكيمي الأسود.

*نقلا عن الشروق الجزائرية