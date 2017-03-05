الانسحاب مرفوض

أمران يجب أن تحسمهما اللجنة المؤقتة باتحاد كرة القدم سريعا، الأول أزمة النقاط الـ ٣ بين الكويت والقادسية والتي أصبحت حديث الشارع الكروي ومصدر قلق للفرق المنافسة على اللقب، ما حدا بأمين سر نادي القادسبة رضا معرفي على المطالبة بإيقاف مباريات الدوري حتى الانتهاء من هذه المشكلة التي خلصت إلى تشكيل لجنة تحكيم قضائية، ونحن مع سرعة البت فيها كي لا تصبح النقاط الثلاث معلقة إلى ما قبل نهاية الدوري، لكننا نرفض مبدأ الانسحاب لأي فريق لأنه ليس حلا بل تعقيد للمشكلة، فكل الأندية ليست ملكا لمجالس إداراتها بل هي للجماهير واللاعبين والتاريخ الرياضي، فإن كانت هناك صراعات بين مجالس إدارات الأندية وتقسيمها الى مسميات فلا ذنب لنا، فنحن نلعب كرة قدم من اجل الاستمتاع.

الأمر الثاني، ما يدور في لجنة الحكام وابتعاد عدد من حكام الكرة عن أداء مهامهم بسبب خلافات مع اللجنة واتجاه ٢٢ حكما إلى الاستقالة وهو عدد كبير يهدد النشاط في جميع الفئات السنية، ونقول ان رئيس لجنة الحكام هو الرئيس فواز الحساوي ونائبه الحكم القدير سعد كميل ونتمنى من الحساوي ان يخصص يوما للاجتماع مع المبتعدين والاستماع الى طلباتهم وهو قادر بإذن الله على أن يخرج الاتحاد من هذه الأزمة الى حل مرضٍ لجميع الحكام، ولكن ان تركنا هذه المشكلة دون حل فإن المتضرر سيكون الفرق، حيث ان أي مشكلة في لجنة الحكام ستكون سلبية على استعداد ونفسيات حكام الكرة.

٭ فليرحمنا بعض المعلقين في القناة الثالثة من مفردات لا تمت بصلة ولا تنطبق على واقع مباريات الدوري عندنا، وأصبح معظمهم يقلد معلقي قنوات «بي ان سبورت» في ترديد جملهم، وحقيقة اصبح الأمر غير مقبول إطلاقا، وبصراحة أيام «صادق بدر وحامد كميل وحمد بوحمد» كانت أفضل مهنيا من هذه المرحلة حتى لو اختلف الكثير على تعليقهم.

*نقلاً عن الأنباء الكويتية