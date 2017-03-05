تعد ملاعب كرة القدم أشهر حدائق الأمراء الذين أعرفهم بشكل شخصي ومباشر، كما أنها (كرة القدم) مساحاتهم الكبيرة لتحقيق العديد من المكاسب وفق نظريات ملكية الأفكار وخصوصية المواضيع وسرية معالجتها وإن كان ملعب باريس سان جيرمان سيكون بالنسبة لي بمثابة الحديقة الخلفية التي سأجد من خلالها مهربا مثاليا دون أن يشعر أحد بذلك خاصة إذا كان قانون اللعبة لا ينطبق على الجميع بل لا يملك رجل القانون قدرة تفسير لوائحه ومواده في كثير من القضايا الرياضية العالقة بدءا من اختطاف ياسر القحطاني واختفاء السيراليوني محمد كالون ومرورا بعبد العزيز الجبرين ومحمد العويس ووصولا لعوض خميس.

أعرف أن من حق رؤساء الأندية بغض النظر عن صفاتهم الاعتبارية تحقيق الاستفادة الممكنة والكاملة من الثغرات القانونية التي لم يستطع اتحاد اللعبة "أي اتحاد لعبة كان وفي أي زمان ومكان " من إغلاق منافذها نظرا لمحدودية القدرة وقصور النظرة وضعف تفسير اللوائح وأعرف أن هذا المرور يساعد هؤلاء الرؤساء في تحقيق شعبية أكبر داخل عالم جماهير اللعبة لكن ذلك أيضا يحول المساءلة من "حديقة الأمراء" ناصعة البياض إلى الحديقة الخلفية وهي تلك التي لا يدخل من خلالها سوى من لديه بعض الاعتبارات مع أنه أمر سيعود بالضرر على مستوى اهتمام الجماهير بشكل عام لكنه سيشعل المنافسة والقتالية لعدد محدود منها مما قد يقتل روح التنافس الشريف والعادل لدى جماهير الأندية التي يقودها نادي الاتحاد مثلا كضمك والباطن وهجر إلى غيرها ممن لا تملك أجنحة تسهم في طيرانها.

إن فكرة "الأمير القوي" تختلف كثيرا عن فكرة "القوي الأمين" حتى على مستوى أعضاء الشرف حيث أصبحت هذه النظرية لدى الجماهير من ركائز تحقيق المجد مثلها مثل الأداء الفني والنجومية داخل المستطيل الأخضر، وهي تلك الأفكار التي قادت جماهير الهلال والأهلي للمنازعة على لقب "الملكي" وهي نفسها النظرية التي تبدأ وفق قاعدة " دق خشوم" وتنتهي وفق مصطلح "حب خشوم" حيث يعد هذا المصطلح أقوى وأدهى سرا وسحرا على أي قضية مهما كانت معقدة وشائكة ولا أعتقد أنكم ببعيد عن تلك الصور والمشاهد التي انتشرت في ملاعبنا مع كل انتصار وعند كل بطولة وتعبر عن "فرك خشوم".

أنا أعتقد أن القانون القوي وتفسيره الحقيقي أكبر وأهم "خشم" في ملاعبنا إذا استطعنا أن نقوم على صياغته من زوايا كل الأندية مع العلم أن القانون في العالم رغم صرامته إلا أنه يرضخ للثغرات طالما لا يملك المرونة والقدرة على التطور والتحرك مع الأحداث خاصة أن كرة القدم لعبة متحركة ومتجددة بجوانبها الاستثمارية والاحترافية والإدارية والفنية.

خاص بالعربية.نت - رياضة