ما هي "رشة الملح" التي احتفل بها إدواردو أمام الاتحاد؟

انطلق البرازيلي كارلوس إدواردو بعد تسجيله هدف التعادل في شباك اتحاد جدة وأدى احتفالية لم تعتد الجماهير السعودية على مشاهدتها على غرار "Dab" أو الرقصات الأخرى، لينضم إلى عدد من اللاعبين العالميين في رياضات مختلفة احتفلوا بتنفيذ "رشة الملح" التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم منذ بداية العام الحالي.

ولا يحتاج تنفيذ "رشة الملح" إلى لياقة عالية أو خبرة كبيرة بالرقص، بل يرفع مؤديها يده عالياً، ويمثل كأنه يذر الملح بشكل بطيء، وهو الحركة التي اشتهر بها طاه تركي حقق شهرة كبيرة في موقع "انستغرام" من خلال نشر مقطعه المصور في السابع من يناير الماضي وهو يذر الملح على الأطباق التي يعدها، ووصل عدد المشاهدات لأول مقطع مصور نشره إلى ما يتجاوز 10 ملايين مشاهدة.

وأوصل هاكان كالهانغولو وعمر توبراك لاعبا باير ليفركوزن، مواطنهما إلى جمهور ومتابعي كرة القدم العالمية، عندما احتفلا بطريقة "رشة الملح" أواخر يناير الماضي بعد تسجيل الأول هدفاً في شباك هرتا برلين، وسط استغراب العديد من المتابعين، قبل أن تربط وسائل الإعلام الاحتفالية بطريقة الطاهي الشهير.



ووصلت الاحتفالية إلى إنجلترا، عبر الدولي داني ويلباك الذي غاب لفترة طويلة عن الملاعب، قبل أن يحرز هدفاً في شباك ساوثهامبتون بعد احتفال الثنائي التركي بأسبوع.



وحينها توجه ويلباك إلى الجماهير مثلما فعل كارلوس إدواردو، ونفذ الاحتفالية، وبدأت بعدها المقارنات في وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى صحف "التابلويد" بين احتفالية ويلباك وحركة الطاهي التركي، وفي فرنسا تكفل البرازيلي دوريا مدافع مرسيليا بالاحتفال بها أولاً في ملاعب فرنسا عندما أحرز هدفاً في شباك ليون.

ولم تتوقف الاحتفالية عند حدود كرة القدم، بل أن ترافيس كيلتشي لاعب كانساس سيتي تشيفز في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية احتفل بها، ومثله فعل ريكي فاولر لاعب الغولف.