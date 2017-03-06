3 أضاعوا الأهلي

غادر الأهلي الدوري ولم يعد هناك أرقام تطرح وتجمع من أجل التمسك بالأمتار الأخيرة ففي رأيي الأمور حسمت ولم يبق إلا جدول الضرب والذي أنا أول الراسبين فيه فكيف والأمر متعلق ببطل حسم البطولة.

الأهلي بدأ متوعكاً في الدوري ومن يتأمل الخسائر التي حدثت للفريق يعرف عن ماذا أتحدث وفي أوراق جروس إجابات غير منطقية عن فقدان نقاط كانت للأهلي.

إن فتحنا ملف الأخطاء سنجد الكل مدانين في ما حصل للفريق، لاعبون وجهاز فني وإدارة وإن فصلنا الأمور سنجد أن روح اللاعبين ومجاملات جروس وتساهل الإدارة كلها عوامل أسهمت في تنازل البطل عن بطولته.

ولا أود هنا الانسياق خلف عبارات منفعلة تطالب بحل الإدارة وطرد جروس ومعاقبة اللاعبين لأن هذه المطالب لا تستند على منطق. • يجب أن يعمل الكل اليوم على ضرورة إخراج الفريق من حالة التراجع ومن ثم التأكيد على أن المطمع آسيا والمطمح كأس الملك وهي بلا شك بطولتان الأهلي مؤهل لتحقيقهما إذا تجاوز حالة التراخي التي دهمت النادي.

فمن حيث اللاعبين أرى أن الأهلي يملك فريقين، الاحتياطي بحجم الأساسي، وجيل من الشبان ينتظر الفرصة من جروس وهنا نتساءل لماذا هذا التهاون وأقول التهاون كون ما يحدث لا يمكن أن يفسر بغير ذلك.

يلاحظ -وهذه لا أدري من وراءها- التهاء النادي كله من إدارة وجهاز فني ولاعبين بالإعلام، حيث لا يخلو برنامج أو صحيفة منهم دون أن نعرف هذا توجه إدارة أم تنسيق من المركز الإعلامي أم أن كل واحد حر في تعامله مع الإعلام.

لست ضد الانفتاح على الإعلام ولكن ضد الابتذال وضد الفوضى الإعلامية لاسيما أن القادم بحاجة إلى عمل وليس لكلام.

التركيز مطلوب والحزم مطلوب والعين الحمراء مطلوبة فما يحدث للفريق من ترهل واللامبالاة وراءه أسباب أجزم أن الإدارة تدركها وأتمنى أن لا تكون طيبتها جزءا منها ففي الأول والأخير الجمهور يوجه عتبه إلى الإدارة التي يجب أن تستوعب كل الآراء خاصة أن هذا العتب ينطلق من غيرة عشاق على بطل تنازل عن بطولته بكل سهولة.

ورسالتي الأخرى للكابتن تيسير الجاسم الذي هو عامل الوصل بيننا وبين زملائه لماذا الفريق منهار ولماذا جل اللاعبين تتفاوت مستوياتهم من مباراة إلى أخرى.

اسألهم نيابة عنا يا كابتن ماذا دهاهم وهل تملكون القدرة على التعويض أقصد تعويض الدوري بكأس الملك وكأس آسيا.

أيها المترجم الطيب قل لجروس ماذا أصابك ولا بأس أن تسأله لماذا لا يعود للعب بتيسير والمقهوي في المحور والمؤشر وفتاح على الأطراف وفيتفا خلف السومة.

الأسئلة كثيرة والألم كبير لكن الأمل قائم متى ما فهم كل أهلاوي دوره.

*نقلاً عن عكاظ السعودية