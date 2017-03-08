ديوب يقود أهلي دبي للفوز على فريقه السابق

سجل السنغالي ماكيتي ديوب هدفا، وتسبب في آخر خلال فوز الأهلي 2-صفر على فريقه السابق الظفرة، من دون أن يحتفل ليواصل الأهلي الضغط على المتصدر الجزيرة قبل الصدام مع العين في مباراة قمة بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وأحرز ديوب ثلاثية في آخر لقاء جمع بين الفريقين بالدوري وانتهى بالتعادل 3-3 في نوفمبر الماضي، لكنه كان يرتدي قميص الظفرة حينها.

وبعدها بأيام قليلة انتقل ديوب إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وحصل ديوب على ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد عرقلة من الحارس قبل نهاية الشوط الأول نفذها المهاجم الغاني المخضرم أسامواه جيان بنجاح.

وضاعف ديوب التقدم بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

ورفع الأهلي بذلك رصيده إلى 47 نقطة معززا موقعه في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الجزيرة.

وفي وقت لاحق اليوم سيلتقي الجزيرة مع العين ثالث الترتيب برصيد 43 نقطة.

ويبقى الظفرة في المركز السابع برصيد 29 نقطة.