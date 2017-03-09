الاتحاد والنصر عام 1991

خوض يوم الجمعة ناديا الاتحاد والنصر نهائي كأس ولي العهد مجدداً، بالمناسبة هذه المباراة تحديداً تعني لي الكثير على صعيد المستوى الشخصي خصوصاً أن ذكريات المباراة التاريخية بين كلا الفريقين على نهائي كأس ولي العهد عام 1991 ما زالت تفاصيلها في مخيلتي حتى اليوم.

كنت يومها في الصف الأول الثانوي وكان زميلي في الفصل والمدرسة نجم الاتحاد الكبير محمد الخليوي رحمة الله عليه في المقابل كان جيران المنزل في الحي وأصدقاء كبار عائلتي نجوم الاتحاد الكابتن أحمد جميل وإسماعيل حكمي، ولعل كل هذه الأسباب مجتمعة كانت كفيلة بموافقة والدي على ذهابي لأول مرة أنا ومجموعة كبيرة من أصدقائي في المدرسة والحي إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة لحضور النهائي الكبير الذي أقيم بين الفريقين.

يومها ذهبت إلى مدرجات الدرجة الثانية من الملعب وأنا في غاية السعادة حيث سأشاهد على الطبيعة المهاجم العبقري وأفضل لاعب كرة قدم في قارة آسيا كابتن النصر ماجد عبدالله إضافة إلى اللاعب الموهوب مرحوم المرحوم هذا من جانب، ومن جانب آخر ربما كنت أنا الأكثر فخراً في كل أنحاء مدرجات الملعب التي تكتظ بجمهور الاتحاد باعتبار أن الثلاثي الكبير في صفوف الفريق الاتحادي أعرفهم جيداً وقريب منهم بل إن إسماعيل حكمي صاحب الهدف الاتحادي الأول يومها كان قد جمعني به حديث عابر في ديوانية العائلة قبل عدة أيام من المباراة التاريخية ووعدني أنه سيحرز هدفاً بتسديدة صاروخية وهذا ما قد حدث فعلاً، قبل أن يعود النجم الكبير ماجد عبدالله ويحرز هدف التعادل النصراوي في الدقيقة قبل الأخيرة من مجريات المباراة واستمر التعادل الإيجابي سيد الموقف في الأشواط الإضافية للمباراة قبل أن يبتسم الحظ للاتحاد في الضربات الترجيحية ويفوز 5/4.

*نقلا عن اليوم السعودية