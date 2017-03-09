سبع عشرة نقطة يملكها الشارقة وكذلك فريق اتحاد كلباء، والليلة هما على موعد لمواجهة فك هذا التساوي في النقاط في مباراة لفض اشتباك المركز والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان.

فريق اتحاد كلباء من وجهة نظري هو أفضل المقاتلين في هذا الموسم رغم إمكانياته التي هي بحق محدودة مقارنة بالآخرين، لكنه فعلاً يقدم موسماً جيداً مقارنة بالفرق التي حوله، وفي كل مباراة يخوضها يقدم ما يشفع له، فحتى لو خسر تجده يخسر بعد أن قدم كل ما لديه. أما فريق الشارقة فتوقعنا منه الكثير هذا الموسم، ولم نتوقع أن تمرّ على الدوري عشرون جولة وهو لم يصل حتى إلى النقطة العشرين.لا نقول إنه كان مطلوباً منه أن يفوز بالدوري، ولكن توقعنا منه العودة إلى المنافسة، وأن يكون في المراكز الخمسة الأولى على أقل تقدير، نظراً للانتدابات والتعاقدات التي بدأ بها الموسم،ولكن أتت الرياح بما لم تشتهِ السفن، غير أن من حسن ظن الإدارة أن ظروف الفرق الأخرى خدمت الملك الشرقاوي ولا تزال الأمور بيده هو وليس بيد غيره، وبإمكانه إنقاذ نفسه.

والليلة بني ياس على موعد مع لقاء صعب أمام فريق الوحدة، ويدرك السماوي جيداً أنه دخل مرحلة صعبة لا يملك فيها سوى أن يفوز أو يتأزم موقفه أكثر.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية