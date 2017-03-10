خليل أهلاوي أم جزراوي

لخوض في موضوع انتقال لاعب منتخبنا الوطني ونادي الأهلي أحمد خليل إلى نادي الجزيرة في صفقة تاريخية هي الأعلى في كرة الإمارات، والتي قدرت قيمتها بـ16 مليون درهم كراتب سنوي لمدة أربعة مواسم، أصبح كمن يتعاطى مع القضايا الغامضة مع أن المسألة اعتيادية جداً ولا تستدعي كل تلك السرية وهذا الغموض الذي يغلف الموضوع، فخبر انتقال خليل من الأهلي للجزيرة في صفقة انتقال حرّ تناقلته مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي محلياً وإقليمياً، حتى إن لم يؤكده أحد من الأطراف الثلاثة المعنية، ونقصد بها اللاعب وناديي الأهلي والجزيرة حيث رفض الجميع تأكيد الخبر دون أن ينفيه أحد منهم بشكل مباشر.

عندما وجه السؤال لمشرف فريق الأهلي عبدالمجيد حسين عن مدى صحة الخبر، طلب تحويل السؤال لنادي الجزيرة، مشيراً إلى أن من يستطيع أن يجيب عن ذلك التساؤل إدارة نادي الجزيرة، وعندما وجه السؤال ذاته لنادي الجزيرة نفى عائض مبخوت المدير التنفيذي للنادي خبر الانتقال، واكتفى بتقديم الاحترام والتقدير لنادي الأهلي، في حين فضّل أحمد خليل التزام الصمت. نتساءل أين هي المهنية والاحترافية في التعاطي مع مثل تلك الأحداث؟ وأين الشفافية التي لا نجدها حاضرة سوى بالكلام؟

كلمة أخيرة

التجربة أثبتت أننا أفضل من يناور ويتلاعب بالألفاظ وأكثر من يتهرب من المواجهة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية