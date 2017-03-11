لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس

عاش برشلونة الاسباني الموسم الحالي معاناة فنية وعناصرية لم يعتدها طوال الأعوام العشرة الماضية، لدرجة أن أهم فلسفة فنية ابتدعها وتميز بها "تيكي تاكا" اختفت في اجزاء كثيرة من الموسم، واصبحنا نشاهد الفريق عاجزا عن الفوز في كثير من المباريات وإن فاز يفوز بمستوى باهت.

وفي شهر فبراير الماضي اتجه الفريق إلى باريس لخوض مباراة الذهاب في بطولة الأبطال الأوروبية ضد باريس سانت جيرمان، وفي وقت توقع الجميع أن نشاهد مباراة قوية وندية يخرج منها "البرشا" بفوز أو تعادل أو على الاقل هزيمة إيجابية في نظام الذهاب والإياب، تفاجأ الجميع بالاهداف تنهمر مثنى وثلاث ورباع في شباك برشلونة من دون أي مقاومة تذكر ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز باريسي مستحق 4-صفر.

وفي ظرف ثلاثة اسابيع تحسن مستوى "البرشا" على الصعيد المحلي محققاً اربعة انتصارات متتالية في الدوري جعلته يتصدر بعد أن كان وصيفاً لريال مدريد بفارق نقطي كبير، بعدها فتح الصفحة الأوروبية لتصفية الحسابات مع الفريق الباريسي في مباراة الإياب في برشلونه لنشاهد فيها ملحمة كروية لم يسبق لها مثيل، إذ فاز بنتيجة 6-1 كاد أن يعصف بآمال الاسبان في مباراة مجنونة.

بعد ان استعرضنا ما حدث لبرشلونة من تقلبات فنية ونصر تاريخي، دعونا الآن نناقش الانتصار السداسي من جوانب اخرى، فحسب استطلاعات إعلامية ذكرها معلق المباراة كان ٨٠٪‏ من مشجعي "البرشا" يثقون في فوز فريقهم والتأهل إلى الدور الثاني وهذا يدل على ثقافة تأصلت مع الزمن، اللاعبون من جهتهم قدموا كل شيء وكأنهم في معركة توجب عليهم الانتصار السداسي، الجماهير من طرفهم زلزلوا الملعب تشجيعاً وهتافاً لم ينقطع طوال المباراة حتى بعد استقبال شباكهم لهدف مفاجئ لم يغادروا بل استمروا في الدعم والمؤازرة.

ما أود قوله إن ما حدث يعتبر درسا تاريخيا يجب الاستفادة منه فاللاعبون السعوديون يحتاجون أن يتعلموا كيف ومتى يلعبون بروح الانتصار، أيضاً جماهيرنا ينبغي ان تتثقف في كيفية التشجيع الفعال والمؤازة المستمرة، جميعنا بلا استثناء يجب ان نأخذ مباراة الاربعاء الماضي نبراساً وخارطة طريق للتحدي والتغلب على الصعوبات وأن نلغي المستحيل من قاموسنا فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.

*نقلاً عن الرياض السعودية