8 نقاط يا هلال !

@ ومع أن الهلال على بُعد إنشٍ من اللقب إلا أن الكرة ما زالت في تلك المساحة التي قد تُقطع فيها..!
@ هدف اللحظة ما بعد الأخيرة لا يتكرر..
@ تعثر المنافس ربما يكون الحل الأسهل.. إلا أنه ليس بالأمثل..
@ بين الأزرق وحسم اللقب 8 نقاط فقط.. إن حققها سيصل للنقطة 61 التي لن يصل لها أي من منافسيه إطلاقًا..
@ على الورق تبدو سهلة إلى حدٍ ما.. أما في المستطيل فهي قابلة لكل الاحتمالات..
@ مواجهة الرائد تقريبًا في متناول اليد.. أما الوحدة فظني بها ستقاتل من أجل البقاء..
@ إن لم يحسم الهلال أمر هذه الست نقاط تحديدًا فأظنه سيكون وقتها في مأزق..!
@ فالشباب سيلعب ببرود المتحكم في الأعصاب.. وأما الأهلي فلن يقبل أن يكون ممرًا للمنصة..!
@ آخر مواجهة ستكون أمام النصر..
@ تتويج للهلال أم لمن..؟
@ سيناريو مهما اتضحت نهايته الآن فإنها تظل قابلة للخروج عن السطر..
@ فهل يكتبه الهلال لنفسه أم يكتبه له غيره..؟
نهاية:
لا بيدي.. بل بيد عمرو !
*نقلاً عن النادي السعودية