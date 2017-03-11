8 نقاط يا هلال !

@ ومع أن الهلال على بُعد إنشٍ من اللقب إلا أن الكرة ما زالت في تلك المساحة التي قد تُقطع فيها..!

@ هدف اللحظة ما بعد الأخيرة لا يتكرر..

@ تعثر المنافس ربما يكون الحل الأسهل.. إلا أنه ليس بالأمثل..

@ بين الأزرق وحسم اللقب 8 نقاط فقط.. إن حققها سيصل للنقطة 61 التي لن يصل لها أي من منافسيه إطلاقًا..

@ على الورق تبدو سهلة إلى حدٍ ما.. أما في المستطيل فهي قابلة لكل الاحتمالات..

@ مواجهة الرائد تقريبًا في متناول اليد.. أما الوحدة فظني بها ستقاتل من أجل البقاء..

@ إن لم يحسم الهلال أمر هذه الست نقاط تحديدًا فأظنه سيكون وقتها في مأزق..!

@ فالشباب سيلعب ببرود المتحكم في الأعصاب.. وأما الأهلي فلن يقبل أن يكون ممرًا للمنصة..!

@ آخر مواجهة ستكون أمام النصر..

@ تتويج للهلال أم لمن..؟

@ سيناريو مهما اتضحت نهايته الآن فإنها تظل قابلة للخروج عن السطر..

@ فهل يكتبه الهلال لنفسه أم يكتبه له غيره..؟

نهاية:

لا بيدي.. بل بيد عمرو !

*نقلاً عن النادي السعودية