انسحاب الزمالك !

من المؤكد أن أى مسابقة محلية تفتقد فريقا بحجم ومكانة الزمالك فإنها ستخسر الكثير، خسارة لن تقل عن خسارة الزمالك نفسه معنويا وماديا وفنيا، وحسنا فعل نادى الزمالك بلجوئه إلى الاتحاد الدولى ليرفع إليه مظلمته بدلا من حالة الجدال العقيم التى نعيشها من جميع الأطراف، وقد تخلوا عن الاحتكام إلى اللوائح التى تنظم مسابقة الدورى الممتاز.

حقيقة هناك احتمال أن يرد الفيفا بأن الأمر شأن داخلى ، ومن الممكن أيضا أن يطلب إيضاحات من الاتحاد المصرى أو ردا ليتسنى له الفصل فيها، لكن فى كل الأحوال ، ليس من ضمن الشكوى أى إشارة إلى خطأ الحكم جهاد جريشة فى عدم احتسابه ضربة جزاء مستحقة للزمالك فى لقاء المقاصة، ولا بموضع اعتزام الزمالك الانسحاب من مسابقة الدوري.

الأزمة الآن هي.. هل كان اتحاد الكرة مخطئا فى تطبيق الاستبدال رغم عدم النص عليه فى بداية الموسم؟.. وإذا كان مخطئا فما هو الحل من وجهة نظر الفيفا؟.. حقيقة نحن جميعا فى حاجة إلى هذه المراجعة، لكن لماذا سكت الزمالك كل هذه الفترة عما يراه عيبا ينسف المسابقة ويجعلها عرضة للإلغاء؟، بل لماذا سكتت كل أندية الدورى الممتاز أو غالبيتها، وقد أشار المستشار مرتضى منصور (آخر رئيس للجنة الأندية) إلى أن كل أعضائها يقفون معه فى الخندق نفسه (عدا الأهلى والمقاصة).

وإذا كان الأمر كذلك.. لماذا لا يستدعى اتحاد الكرة رؤساء هذه الأندية للاجتماع مرة أخرى فى بيت الكرة المصرية يتدارسون أمورهم وفق قواعد المصلحة العامة، وإذا أجمعوا على وجود خلل فى اللائحة، فما المانع من التوصية بتعديلها، ورد المظالم لأصحابها.

أم أن الأمر ليس استبدالا أو لائحة غير منصفة، والهدف الحقيقى أن يبقى الجميع فى حالة عراك دائم، وتلك قضية أخرى.

*نقلاً عن الأهرام المصرية