أزمة ركلة الجزاء

على من يهمه الأمر ان يعمل على إيقاف التصعيد من قبل نادى الزمالك فقد كان الأمر يرتبط بالتلويح بعدم أداء المباراة القادمة احتجاجا على عدم احتساب الحكم الدولى جهاد ابوجريشه ركلة جزاء لصالح الزمالك.. الامر اختلف تماما بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية التى فوضت المستشار مرتضى منصور رئيس النادى فى اتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ حقوق النادي.

وأتصور أن هذا لن يكون الفصل الاخير فى هذه المشكلة لأن الموضوع له توابع والتوابع تزداد خطورة بمرور الوقت حيث أن عدم اداء الزمالك للمباراة القادمة ربما يتطور إلى الانسحاب من باقى المسابقة ومن ثم ينبغى تطبيق اللائحة بهبوط الفريق إلى دورى القسم الثانى وهو أمر غاية فى الخطورة نظرا لشعبية النادى التى تمتد من المحيط الى الخليج .

كما أن إعادة المباراة سيؤدى إلى تجميد الكرة المصرية من قبل (الفيفا) لأن خطأ ابو جريشة غير مخالف لقانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي.. وهناك أخطاء فى كافة دوريات العالم لكننا لم نسمع عن إعادة أى مباراة.

لذلك أرى ضرورة التدخل العاجل والسريع من قبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لرأب هذا الصدع الذى سوف يؤثر سلبا على الامن بعد قيام بعض الاصوات غير المسئولة ممن ينتمون إلى القبيلة الحمراء (النادى الاهلي) بسكب البنزين على النار خاصة بعد قيام البعض من الإعلاميين بالزج باسم النادى الاهلى فى أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة.

أعود فأقول ان الأخطاء واردة فى كرة القدم خطأ الحكم لا يعنى السماح بالشكل الذى يحدث الآن مع جهاد جريشه الذى ارى ان إدانته الوحيدة تأتى فى كونه تشبث برأيه ولم يمنح نفسه الفرصة لسماع الآراء الأخرى او الذهاب إلى المونيتور الموجود خارج الملعب خاصة ان المباراة كانت قد توقفت بالفعل.

أيام قليلة ويصدر قانون الرياضة الجديد الذى ولا شك سيكون بداية لإجراء الانتخابات بالاتحادات المختلفة التى ارى ان دورتهم الحالية قد طالت بالفعل كثيرا مما اثر بالسلب على اداء بعض الاتحادات التى تعانى من الداخل وقد آن الاوان لتجديد الدماء من اجل البدء فى الاستعداد للاولمبياد القادمة2020.

*نقلاً عن الأهرام المصرية