الهلال يبحث عن حجز بطاقة التأهل المبكر على حساب الوحدة

يتطلع الهلال السعودي إلى مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الإماراتي على ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، ولحساب المجموعة الثانية يخوض مواطنه الفتح اختباراً صعباً حينما يستضيف الجزيرة الإماراتي.

وعلى ستاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يبحث الهلال عن ثلاث نقاط جديدة تبقيه بالصدارة مع نهاية الدور الأول حينما يواجه مضيفه الوحدة.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية مميزة مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز إذ اقترب من حصد لقب دوري جميل السعودي للمحترفين بعد ابتعاده بالصدارة بفارق 9 نقاط عن أهلي جدة الوصيف قبل انقضاء المسابقة بخمس مراحل.

ويتصدر الهلال ترتيب مجموعته بمشاركة بيروزي الإيراني برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن الريان القطري صاحب المركز الثالث.

وافتتح الهلال مشواره بالمسابقة بتعادل أمام بيروزي بالعاصمة العمانية مسقط، قبل أن ينجح بتحقيق فوز ثمين على ضيفه الريان القطري 2-1.

وفي المقابل يسعى الوحدة لاستعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة في المسابقة بعد خسارته في مباراتيه السابقتين أمام الريان القطري وبيروزي الإيراني ليتذيل ترتيب مجموعته.

ويعلم الوحداويون أن الخسارة ستعني فقدان آماله في التأهل مبكراً، إلا أن الفريق استعد جيداً بعد فوزه الكبير على بني ياس 6-2 في دوري الخليج العربي ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

الفتح السعودي والجزيرة الإماراتي





وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يأمل الفتح في تحقيق فوزٍ يبقي حظوظه قائمة في التأهل حينما يستضيف الجزيرة الإماراتي.

ويحتل الفتح المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله أمام لخويا القطري وخسارته أمام استقلال خوزستان الإيراني، في حين يتذيل الجزيرة ترتيب المجموعة بعد خسارته أمام لخويا القطري واستقلال خوزستان.

ويعيش الفتح أوضاعاً حرجة إذ إن الفريق قريب جداً من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بعد خسارته يوم الخميس الماضي أمام الهلال ليتراجع إلى المركز الأخير برصيد 16 نقطة قبل انقضاء المسابقة بخمس مراحل.



وفي المقابل يسعى الجزيرة لاستعادة توازنه وإبقاء آماله قائمة بالتأهل بعد تلقيه خسارتين في المرحلتين السابقتين أمام لخويا واستقلال خوزستان.

ويدخل الجزيرة اللقاء وهو منتش بصدارته لدوري الخليج العربي بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه أهلي دبي قبل انتهاء المسابقة بخمس مراحل.