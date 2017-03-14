الاتحاد.. شريك العمر

كلهم يكتبون.. وسيكتبون حتى قمة الأشياء، وحين يفوز الاتحاد سيفرحون وسيتهافتون على شارع الصحافة، وسيتبادلون القبلات والتهاني ورسائل الجوال وبعض القصائد، لأن العميد والعيد والمطر من الأشياء التي تبهج الناس. وحين أقول الناس أعني الناس البسطاء جداً الذين يضعون في حافظة نقودهم الصغيرة بعض "التفاريق" وصورة للاتحاد يزورونها كلما اشتاقوا لها، وإذا ما قدر لك أن تشهد فوز هذا التسعيني الوقور في أي بطولة لأنه لم يترك لقبا إلا وحققه، ولا منجزاً إلا بلغه فإنك ستعرف لماذا كل الناس تفرح مع الاتحاد؟ فهذا الكيان بكل ما فيه وما له هو تركيبة وخلطة طبيعية بسيطة فيها يشعر الناس بقيمة ناديهم وأهميته على اعتبار أنه "شريك العمر".

هذا الوقور الذي يحتفل الآن ببطولة كأس ولي العهد تعتبر البطولات بالنسبة له حفلة استثنائية، لأن حفلاته في كل ليلة ينعم عشاقه برؤيته بحضرته بسطوته بروحه العالية التي تنبع من خبز الغلابة وماء العطاشى فتنتشر كلمات الغزل على امتداد الطريق المؤدي إلى القلوب.

لاشيء يعدل فرحة الاتحاد سوى العيد والمطر، فالتشجيع والهتاف والضجيج والضوضاء لحن اعتادت أمسيات الوطن السهر معه حين يتربع فيها العميد على منصة التتويج، وأي مساء يشهدها فهو حتما مساء بهيج، فالاتحاد الذي ينهض من عز انكساراته ليسعد الناس ويخلق الدهشة يستحق هذه الحفاوة وكل هذا الفرح، لأنه فريق ولد ليكون متفردا حتى في القسوة والألم والاختلاف، بل ويضرب مثالا مهما على أن كرة القدم لا تحتاج إلا لفرقاطة من الشجعان تخوض معاركها فتنتصر وتستحل ميادينها فتفوز، لأن مظاهر الاحتراف وإكسسواراته ما هي إلا كماليات لا تعني الرجال في شيء، فالفريق الذي كان بالأمس القريب أغنى الأندية وفاز بالبطولات ها هو لا يملك من حطام الدنيا شيئا ويفوز أيضا بالبطولات، وهذا دليل على أن شخصية البطل استقرت في أركانها وهوية الوحش تجسدت فيه.

أعرف أن أبناء الجيل من جماهير الاتحاد ورغم هذا الانتصار وهذا الكأس وهذه البهجة لايزال يعيش تحت ظلال الانقسامات واللغة المتواضعة في الطرح والنقاش، وهذا لعمري نتيجة مراحل مروا بها من صدمات متلاحقة، لكنني أجدها فرصة لأن أقدم لهم دعوة للفرح، فالاتحاد ليس هدفه البطولة مثل غيره بل هدفه كل ليلة يلتقي فيها بكم لأنه شريك العمر

*خاص بالعربية.نت - رياضة